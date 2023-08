Toujours pas de travaux à l’église St-Remacle à Verviers suite aux inondations mais une exposition

Que l’église accueille un événement culturel (lire ci-dessous) pourrait laisser entendre qu’elle a récupéré son allure pré-inondations de juillet 2021. La réalité est toute autre. Le comité culturel Saint-Remacle et la fabrique d’église attendent en effet toujours l’expertise deux ans après le sinistre, assure Jean-René Thonard, secrétaire de la fabrique et administrateur du comité culturel. "L’architecte dispose des différents devis" pour deux gros chantiers, relate-t-il: "celui de la menuiserie" relatif au replacement du mobilier "qui avait été écarté pour le protéger" et pour sécher les lieux et le chantier plus important de pavement. "Les dalles ont bougé à différents endroits de l’édifice". Des travaux conséquents qui entraîneront la fermeture de l’édifice pendant plusieurs semaines. "Il faut démonter le pavement, enlever la terre battue, refaire des chapes et reposer le carrelage". Jusqu’ici, aucune idée du timing, ce qui empêche le comité de se projeter dans sa volonté de diversification. "Par exemple, Alice on the Roof vient en concert à Saint-Remacle. Mais s’engager dans la saison 2024 est impossible" malgré une forte volonté de continuer à mettre de la vie dans les églises à travers diverses manifestations culturelles. "Se limiter aux messes n’aurait plus de sens, il n’y a plus assez de monde". Les fidèles se faisant de plus en plus infidèles et Saint-Remacle étant "victime de trois choses", regrette-t-il. "Pendant des années, les messes n’y étaient plus régulières. Ensuite, le Covid a empêché de célébrer, les habitudes des gens ont changé. Et les inondations ont empêché les offices pendant six mois".