Des jeunes talents comme s’il en pleuvait

"Mon projet n’a pas varié depuis les débuts de cette aventure musicale qui se vit dans la cour intérieure du monastère, partiellement couverte. Je souhaite donner un espace à des projets de jeunes musiciens qui sont des aspirants professionnels. Ce sont tous des artistes de qualité et la différence entre eux et ceux qui vivent de leur passion est subtile."

Virgile Van Essche

Une des nouveautés de cette édition est que le premier week-end a été confié à Virgile Van Essche, un talentueux pianiste belge bien connu du public du festival.

"Le fil rouge du week-end est la langue anglaise. Je lui ai donné carte blanche et il a imaginé une croisière dans l’espace et dans le temps." Denis Gabriel peut compter sur une équipe fidèle. Il est soucieux de passer le témoin à d’autres pour que le festival continue à vivre. "J’encourage le public à venir nous soutenir, c’est la présence de chacun qui rend le festival viable. Au-delà de l’aspect financier, chaque spectateur donne un encouragement à des jeunes qui vivent leur rêve et il s’installe très souvent une tendresse réciproque entre l’artiste et ceux qui l’écoutent.

Il n’y a aucun snobisme chez ces musiciens qui sont sincères et qui viennent défendre leur projet de vie."