Malmedy : 11 000 œufs et une foule de spectateurs pour l’omelette géante (photos & vidéo)

Si les premiers membres de la confrérie se sont affairés dès 6 h 30 pour que le feu soit prêt au bon moment, ce n’est que vers 12 h 30 que le clark a mis en place la poêle géante, de 4 mètres de diamètre et de pas moins d’une tonne ! Les membres de la confrérie malmédienne et de ses différentes confréries amies (de France, de Louisiane, de Nouvelle-Calédonie) se sont alors placés autour des tables pour casser les œufs à la chaîne. "Ce n’est pas trop fatigant, mais c’est vrai qu’il faut un certain entraînement…, expliquait Sonia Oury, accompagnée de ses deux filles Julie et Loriane. Cela fait quelques jours que l’on a commencé. On a d’abord eu la soirée des retrouvailles, le samedi, et puis ce lundi soir, il y avait un grand souper moules ouvert au public, donc on a préparé tous les légumes et toutes les moules. C’est déjà un gros travail en amont, il y a des équipes qui vont nettoyer tout le matériel, installer toute la place…"

Pendant ce temps-là, le 1er Grand Maître huilait la poêle avec énergie pour accueillir les 50 kilos de lard… et les 6 000 œufs. C’est tout une manœuvre pour verser les contenus des énormes marmites et bien touiller la préparation à la panûle. Le tout est assaisonné de sel et de poivre ainsi que de 5 kilos de ciboulette. "Depuis le nombre d’années, on sait le poids des épices que l’on doit mettre dedans. On est aguerris à cette préparation depuis 28 ans !", soulignait Jean-Pierre Gilles, Grand Maître qui a rejoint la confrérie à ses débuts. Et au vu de la rapidité à laquelle les spectateurs, devenus goûteurs, ont fait disparaître le contenu de leurs assiettes. la recette bien rodée plaît toujours autant !

La 1re omelette dévorée, les omelettiers se remettaient déjà à la tâche pour concocter un nouveau plat avec 5 000 œufs. La journée ne faisait en effet que commencer. L’après-midi se poursuivait avec le marché, les jeux et grimages pour les enfants, accompagnés d’animations musicales (La Royale Harmonie de la Fraternité, Le Brass Band Écho des Charmilles et Les Marteaux) avant le grand barbecue à 19 h.

Malmedy : 11 000 œufs et une foule de spectateurs pour l’omelette géante (photos & vidéo)

Le 15 août à Malmedy, c’est aussi :

De nombreux invités

Chaque année, la Confrérie Mondiale des Chevaliers de l’Omelette Géante de Malmedy convie des consœurs internationales. "La confrérie de Bessières, qui est la confrérie-mère, celle de Fréjus qui est la 2e, sont présentes. Et puis, on a un représentant de la confrérie de Nouvelle-Calédonie (NDLR: de Dumbéa)

et un couple représentant de Louisiane (NDLR: Abbeville) . Malheureusement, les Canadiens et les Argentins ne sont pas présents, ils ne peuvent pas venir chaque année, ils viennent pour les anniversaires", indiquait Jean-Pierre Gilles.

"Chacun a l’occasion d’aller faire l’omelette chez les autres. On a déjà été au Canada, à Fréjus, à Bessières. Je suis Chevalier de Grandby, partageait Sonia Oury, qui a rejoint la confrérie malmédienne depuis la 10e édition. C’est toujours intéressant de rencontrer d’autres cultures !"

Les Magneûs d’Makêye de La Gleize étaient aussi de la partie ainsi que la confrérie du fromage de Herve. "La confrérie de Malmedy a été intronisée à Herve. On pourrait peut-être envisager un jour de faire une omelette au fromage de Herve, pourquoi pas ?", sourit le Grand Maître.

Un cortège

Une fois le pain et les œufs bénits au sein de la cathédrale de Malmedy, les différentes confréries ont défilé dans les rues au rythme des airs joués par la Royale Harmonie de la Fraternité. Le cortège a rejoint la place Albert Ier par la rue Jules Steinbach et Chemin-Rue, pour ensuite faire une boucle rue Neuve et revenir vers la place de Rome.

L’Omelette de "la relève"

Une omelette des enfants, à leur taille, est également cuisinée à côté de la géante. "Étant donné que la confrérie a vieilli, il y a des enfants qui sont devenus des parents et qui nous ont fait des petits enfants. Et ils ont leur rôle aussi ! Et puis, c’est bien sûr pour préparer la relève dans quelques années."