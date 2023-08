Un groupe de quatre personnes roulait sur le RAVeL lorsqu'une cycliste de 52 ans est entrée dans la zone verte et a perdu le contrôle de son vélo. "Elle est tombée sur l'asphalte et cela a créé une collision dans le groupe de cylistes", indique la zone de police Vesdre-Gueule. Parmi eux, un homme de 47 ans est également tombé et a été blessé. Les deux cyclistes ont été yransportés dans des hôpitaux de la région.