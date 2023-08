2. ça consiste en quoi déjà ? Une centaine d’artisans vous referont vivre l’époque 1900 avec un focus sur les métiers du bois qui sont à l’honneur cette année tels que bûcherons, scieurs de long, peleurs d’épicéa, équarrisseurs, charrons, cannage de chaises, tour à bois, sabotiers etc. Bien d’autres métiers seront à découvrir comme les sourciers, laboureurs, briquetiers, briquettes de tourbe, ferronniers, affûteurs d’outils, maréchaux-ferrants, batteurs de faux, rémouleurs, vitriers, tontes du mouton, filatures au rouet, fabrication de paillassons, traites de vaches, fenaisons, fabrication du pain, gardiens d’oies, attelages de chevaux ou de chiens, facteurs, marchandes de "cutès peures", pompiers ou encore instituteurs.

3. Quoi de neuf d’ailleurs ? Deux nouveaux métiers font leur apparition cette édition, la modiste qui imagine et réalise sur mesure des chapeaux et accessoires de tête et le brasseur qui produira de la bière selon une méthode ancestrale, au feu de bois. Par ailleurs, d’autres animations sont aussi programmées pour les enfants: écoliers en promenade, conteuse, dentelle aux fuseaux, atelier de construction de jouets d’antan, théâtre de marionnettes, jeu de piste. Et pour les adultes: jeux de quilles, jeux de cartes. Les animations musicales seront aussi de la partie presque en permanence avec sonorités d’époque, concerts, spectacles de danses traditionnelles, de marionnettes. Les comédiens locaux qui se produisent lors de la kermesse du village proposeront des saynètes en wallon dans l’église et un bal folk est prévu ce samedi soir, animé par le groupe Trivelin, avec initiation aux danses par Pierre Hurdebise.

4. Où se garer ? Le centre de Sart sera évidemment fermé à la circulation. Des parkings seront obligatoires et gratuits (lire ci-dessous) aux abords du village. Signalisation prévue sur place. Un parking pour PMR sera aussi mis en place.

5. J’y vais avec mes tartines ? Au choix… Mais de nombreux mets traditionnels sont préparés sur place: matoufêt, gaufres, longue soupe, fricassée, salade aux lardons, pâtisseries, pain cuit au four à bois, cûtes peures, tartines au stron d’poye, fromages et bien d’autres encore. Il y aura aussi de nombreux breuvages à déguster sur place comme des bières spéciales notamment.

Combien ça coûte?

L’entrée est entièrement gratuite, un engagement que le comité culturel de Sart-Jalhay tient particulièrement à respecter. Les animations elles aussi sont offertes grâce en grande partie à la contribution de plus de 1500 bénévoles dévoués. De plus, les parkings seront également mis à disposition gratuitement.

Changez vos euros

Le sarto sera la seule monnaie locale en circulation durant la fête. Les visiteurs auront ainsi l’opportunité d’échanger leurs euros pour profiter des boissons et des mets traditionnels proposés (lire ci-dessus). Aucun artisan ne peut et ne veut vendre sa production sur place. Quelques produits seulement seront disponibles dans la boutique prévue pour l’occasion.