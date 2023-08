Notre balade à vélo, à Spa et d ans les alentours

Mais si vous déviez un peu de l’itinéraire initial pour aller voir la source de Barisart (voir ci-dessous), vous aurez assez rapidement une belle descente. Et puis, ça va remonter jusqu’à la source. Là, vous pourrez en profiter pour remplir vos gourdes et bouteilles en prévision des efforts à venir, car l’eau est potable. Ensuite, ça va encore monter. À ce moment-là, vous serez au beau milieu des bois. Vous passerez d’ailleurs tout près du ruisseau du Pendu, qui offre un très chouette cadre pour faire une pause.

Vous arriverez ensuite rapidement à proximité de la source de la Géronstère. Là-bas, un établissement sobrement appelé «La source de la Géronstère» (pourquoi se compliquer la vie ?) vous permettra de vous désaltérer.

Après ça, vous quitterez les routes asphaltées pour emprunter des sentiers (prévoyez un VTT pour faire cet itinéraire) qui vous emmèneront en plein cœur de la Fagne de Malchamps. Conifères et feuillus vous offriront alors un splendide décor.

Par l’aérodrome de Spa

Mais vous n’aurez pas non plus complètement l’impression d’être perdu au beau milieu de nulle part car il y a de fortes chances que vous entendiez, et voyez, de petits avions passer au-dessus de votre tête. Et c’est bien normal, car vous serez à seulement quelques centaines de mètres de l’aérodrome de Spa, que vous ne tarderez pas à rallier. Là-bas, vous aurez une autre opportunité de boire un verre (elles ne manquent pas dans la région), attablé à une terrasse qui donne directement sur la piste.

Une fois que vous aurez quitté l’aérodrome, vous vous engagerez sur des routes bien plates (planes, c’est une autre histoire) et poursuivrez votre parcours dans les bois.

Sur le RAVeL 44a

Et puis, à environ cinq kilomètres de l’arrivée, vous atteindrez le RAVeL 44a, qui relie Spa à Stavelot. Et, excellente nouvelle, à partir de là, la piste ne fera que descendre. Et ce RAVeL, il est franchement sympa. Complètement perdu dans la forêt de la Fagne Rècheur, vous n’entendrez que le chant des oiseaux et le bruit des ruisseaux au-dessus desquels vous passerez.

Des bancs et des tables vous inviteront régulièrement à faire une pause au beau milieu de la nature. Quelques panneaux vous donneront également des explications sur le milieu dans lequel vous évoluerez. Petit à petit, les alentours s’urbaniseront et vous serez rapidement de retour en plein cœur de la ville thermale.

La balade en pratique

Pour qui?

Longue de 19 kilomètres, cette balade est relativement accessible, malgré un dénivelé assez important.

Quel itinéraire?

Cette balade est réalisée en partie sur base du réseau points-noeuds. Voici l’itinéraire à suivre : 69, 17, 18, 22, 23, 69.

Comme expliqué ci-dessus, on vous propose de dévier un peu du réseau points-noeuds pour aller jusqu’à la source de Barisart : voici l’itinéraire à suivre. Sur le boulevard Rener, prenez à droite sur le chemin Haparin. Une fois en bas, tournez à gauche sur le Boulevard des Guérets. Vous arriverez ensuite sur la rue de Barisart, que vous devrez remonter jusqu’à la source. Vous n’aurez ensuite plus qu’à remonter la rue jusqu’à «La source de la Géronstère», où vous rejoindrez l’itinéraire.

Ou alors, vous pouvez tout simplement consulter l’itinéraire directement sur l’application Cirkwi. Vous n’aurez qu’à taper le titre de l’article sur le moteur de recherche.

Où se désaltérer à Spa ?

Voici nos bons plans pour boire un verre et manger un morceau après votre escapade à vélo.

Le pavillon des Petits Jeux, où est la Bobeline, verra son potentiel touristique augmenté dès septembre. ©ÉdA Philippe Labeye

Assez logiquement, à Spa, il y a l’embarras du choix pour se désaltérer. Et pas que grâce aux sources! De nombreuses enseignes du centre-ville vous permettront de boire un verre et manger un morceau. Vous aurez notamment l’occasion de découvrir le Flamingo, ouvert depuis peu. Installée dans l’ancien office du tourisme, la Brasserie des Bobelines vous proposera ses bières «maison» dans un magnifique cadre. L’établissement dispose aussi d’une chouette terrasse (encore faut-il que la météo le permette). Ou alors, si vous préférez quelque chose de sucré pour vous remettre de vos émotions, la pâtisserie Demartin vous attend dans le piétonnier.

Que faire à Spa ?

Spa Forest ©EDA

Après votre balade, vous aurez bien sûr la possibilité de vous rendre aux Thermes de Spa. Mais si vous souhaitez quelque chose d’un peu plus original, vous pourrez par exemple tenter l’escape game en plein air mis en place par SpaForest.

Ou alors, si vous préférez une activité plus calme, les Musées de la Ville d’eaux proposent l’exposition temporaire «Vous prendrez bien un petit verre».

Les endroits à ne pas manquer

La source de Barisart

Source de Barisart. ©EDA V.R.

Connue pour avoir donné son nom à l’eau pétillante de Spa, la source de Barisart courait autrefois dans les prairies, avant d’être captée au XIXe siècle. Librement accessible, elle se situe aujourd’hui juste à côté d’un restaurant aussi appelé le Barisart.

L’aérodrome de Spa

Les travaux ont été prévus pendant la période hivernale pour impacter le moins possible l’activité de l’aérodrome de Spa. ©ÉdA Philippe Labeye

Ouvert depuis 1909, l’aérodrome de Spa a accueilli très tôt des meetings aériens. Le site est géré depuis 2003 par la SOWAER. Il est notamment possible d’y suivre des cours de pilotage et de s’essayer au parachutisme.

Les anciens thermes de Spa

anciens thermes spa ©ÉdA Philippe Labeye

Ouverts entre 1868 et 2003, les anciens Thermes de Spa sont situés en plein centre-ville. Depuis 2021, le bâtiment est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.