Les postes médicaux de garde de l'arrondissement de Verviers sont-ils en danger ?

"Actuellement, nous avions des associations qui géraient par territoire les gardes de médecine générale. Le SPF Santé publique, le SPF Intérieur et l’Inami voudraient mettre en place, dès 2025, des coopérations fonctionnelles, soit des entités plus grandes qui couvrent des territoires plus grands. Et ils ont redéfini comment allaient fonctionner celles-ci, de manière uniforme", détaille Cédric Dupont, coordinateur du service de garde de l’arrondissement de Verviers (GEF-DG).

Si, au niveau de l’arrondissement de Verviers, la taille couverte correspond à celle d’une coopération fonctionnelle, l’organisation budgétaire et les moyens affectés posent question. "On se retrouve en fait avec quelque chose qui n’est pas adapté. Les réalités ne sont pas les mêmes que l’on soit en Flandre, en Wallonie, en milieu urbain ou en milieu rural. Jusqu’ici, chaque entité avait mis en place un système qui correspondait à sa réalité."

Parmi les critiques formulées par l’AGEF, on retrouve notamment la possibilité d’une réduction du nombre de postes de garde. "On va nous accorder un budget plus important mais, pour pouvoir l’utiliser selon le mode de fonctionnement, cela va nous obliger à avoir plus de médecins de garde. Donc une récurrence de garde plus importante pour une activité qui, en soi, ne va pas changer, note Cédric Dupont. Il y aura donc plus de médecins qui, de surcroît, vont gagner moins. Les gardes n’intéressent déjà absolument pas les médecins mais c’est une obligation légale."

La seule option serait alors de réduire le nombre de postes de garde dans l’arrondissement verviétois. "Cela veut aussi dire réduire la qualité du service rendu à la population. Aujourd’hui, on a 8 postes de garde pour couvrir notre territoire. Demain, il pourrait n’en rester que 3. Et même avec moins de postes, nous devrons avoir plus de médecins puisque les horaires vont changer." Les mesures prévoient en effet que les postes de garde ouvrent à 18h au lieu de 19 h. Heure à laquelle les médecins sont souvent toujours à leur cabinet. "Ils nous imposent aussi la présence de deux médecins en permanence dans un poste de garde de notre territoire. Alors que nous n’en avons pas besoin."

Cédric Dupont précise aussi que le modèle économique du GEF-DG coûte beaucoup moins cher. "Notre budget actuel est de l’ordre de 800 000 € par an. Ici, on nous parle de 2,5 millions d’euros. Avec beaucoup moins d’argent, on parvient à proposer quelque chose qui convient à la population et qui convient aux médecins."

Ils veulent continuer de travailler sur rendez-vous

Une autre mesure prévoit aussi des gardes sans tri des patients. Un schéma "portes ouvertes" qui ne convainc pas.

Le 1733 permet actuellement de filtrer les patients selon les urgences. ©EdA J.Wo. - Archive

Le Fédéral souhaite aussi instaurer une ouverture des postes de garde sans tri préalable des patients, de 23 heures à 8 heures. "Donc sans devoir passer par le 1733, résume Cédric Dupont. Or, le 1733 est un filtre, un centre de tri, qui permet de déterminer s’il s’agit d’un cas de médecine générale ou s’il y a une urgence, un risque pour le patient. À ce moment-là, il bascule tout de suite vers le 112. On reçoit alors une fiche électronique qui nous permet de fixer un rendez-vous." Un système qui a fait ses preuves et qui est plus pratique, tant pour les médecins que les patients. Toutefois, début 2023, le centre d’appel 1733 tirait aussi la sonnette d’alarme car il était en sous-effectif. Son fonctionnement a alors déjà été revu.

Mais, à terme, s’il n’y a plus de tri, cela impactera le repos des généralistes et engendrera d’autres soucis, notamment en termes d’accueil. "Cela impliquera la mise en place d’un secrétariat dans chaque poste de garde (NDLR: actuellement, tout est centralisé à Verviers) et d’engager des personnes supplémentaires pour la même charge de travail." Il faudra aussi gérer l’afflux des patients, le matin par exemple. "Nos salles d’attente ne sont pas adaptées", pointe Cédric Dupont.