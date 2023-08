"Quand il y a un jour de pluie, c’est massacre. Il y a un peu d’attente soit dans la file soit à l’intérieur, donc il faut être patient et prendre son temps. Le pic de la journée c’est 11 h 30-14 h, là il y a vraiment du monde qui arrive. Il y a beaucoup plus d’affluence quand il pleut mais aussi après une période de sécheresse de trois quatre jours, les gens viennent à l’abri pour chercher les températures fraîches de la grotte", indique Cassian Grandprez, qui à 11 h 30 ce jeudi matin avait déjà vu défiler 300 personnes devant son guichet. La moyenne tourne entre 1000 et 1700 entrées vendues par jour ! "C’est une attraction qui a son succès. À la place de faire une moyenne de huit visites par jours, les guides peuvent allers jusqu’à douze allers-retours sur une journée. On sait augmenter notre capacité avec une bonne équipe, renforcée par des étudiants, qui sait faire rouler tout ça !"

Météo pluvieuse: quel impact sur la fréquentation des grottes de Remouchamps ? (photos)

Un peu de patience est ainsi nécessaire au moment de prendre son ticket et de monter dans une barque, mais globalement la visite peut se faire à son aise (comptez 1 h 20). Depuis la période Covid (et ses mesures sanitaires), la moitié du parcour se fait seul. "Avec le Covid, on a appris que les gens préféraient visiter sans guide pour tous les inconvénients que représente un groupe avec plusieurs langues, les bébés qui pleurent, le monsieur photo qu’il faut tout le temps attendre… Les gens ont le temps qu’ils veulent et il y a les panneaux explicatifs en français et en néerlandais le long du chemin, mais on a le résumé sur demande dans toutes les langues du monde. Et c’est seulement après 40 minutes que les guides reprennent leur rôle dans le fond de la grotte et commencent la navigation !"

Entre de nombreux Néerlandais, Nathalie, de Manhay, redécouvrait le site avec ses deux petits-enfants de Flémalle. "Il a plu oui, mais j’aime bien aussi leur faire découvrir des choses historiques. Ils ne savaient pas ce que c’était une grotte. Le petit avait un peu peur au début !" Ainsi chaque famille peut prendre le temps de visiter à son rythme.