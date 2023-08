Aéro Para Club de Spa: au cœur de l’instruction des pilotes privés (photos et vidéos)

Une formation de base

En réalité, il existe plusieurs étapes dans le parcours d’un pilote, en fonction de ses envies et de ses objectifs de vol. "Nous formons des pilotes privés, c’est la formation de base. Ensuite, à eux de voir s’ils souhaitent rester dans le domaine du pilotage privé (de loisir), ou s’ils continuent vers la voie professionnelle pour travailler dans une compagnie", explique Benoît Mendes, chef pilote instructeur. La licence de pilote privé comporte plusieurs apprentissages nécessaires avant d’entrer en vol. "112 h de cours théoriques sont donnés qui débutent en janvier de chaque année. Tous les dimanches matin, de 9h à 12 h 30, nous donnons une formation théorique qui se déroule sur 11 mois. Ensuite, un examen théorique est présenté à l’administration de l’aéronautique. On vous délivre un certificat de formation théorique. Parallèlement à ça, il y a une formation pratique." Mais évidemment, cela peut prendre plus de temps. "La formation peut s’étendre à plus d’heures que les 45 h légales. Pour moi, c’est vraiment le grand minimum". Tous les pilotes ne sont pas prêts à voler seuls après ces heures de formation. Le concept est le même que celui des auto-écoles, l’élève et l’instructeur ont ensemble les commandes de l’aéroplane. "La formation de base s’effectue avec des Cessna (marque d’avions de tourisme bien connue), nous avons 3 avions d’apprentissage de ce type. Ce sont des biplaces, un peu comme les voitures d’auto-école. Il y a des doubles commandes, mais ça, c’est sur tous les avions." Ces avions sont bien connus du grand public, et sont de bons outils. "Pour moi ce sont les meilleurs avions pour faire l’écolage. Ils en ont construit des milliers… Pour l’instructeur, c’est vraiment rassurant." Dans son métier d’instructeur, Benoît Mendes forme toutes sortes de personnes souhaitant se lancer dans le monde de l’aéronautique. "Faire de l’aviation, cela reste un sport spécial. On forme aussi bien des pilotes qui vont aller dans le loisir, que des pilotes qui vont devenir professionnels et entrer dans une compagnie aérienne. L’aviation est vaste, il est possible de faire d’autres métiers aériens."

Chaque année, le Royal Aéro Para Club de Spa certifie en moyenne 10 pilotes privés. ©EdA

Des procédures toujours sécurisées

Le premier réflexe des pilotes avant de décoller est de réaliser des vérifications de sécurité sur l’appareil. Une fois dans l’avion, une série de paramètres sont à prendre en compte avant de décoller. "Il faut suivre des procédures, des check-list, et nous avons un programme de formation où on donne le cours dans une évolution continuelle, en fonction de l’évolution de l’élève, on passe à des étapes supérieures. Au début, on apprend à maintenir l’avion droit en vol: rectiligne uniforme. Il faut qu’il garde son avion avec les ailes à l’horizontale. Le plus complexe est de faire capter à l’élève la meilleure manière de permettre de poser l’avion au sol." Les vérifications sur les appareils sont très rigoureuses afin d’éviter tout accident qui pourrait survenir. "Au niveau des statistiques, on reste dans des normes très fiables. Chaque avion est inspecté toutes les 50 h de vol. Il a un programme de maintenance. Si on compare avec une voiture, ce sont des tests réguliers. Si le pilote respecte la machine, qu’il ne part que quand la météo est correcte et que le fuel est vérifié, il ne devrait pas y avoir d’incident. Des accidents qui se sont déroulés avec certains petits avions étaient dus à des erreurs du pilote. Il faut apprendre à voler dans les règles." Après et avant chaque vol, les avions sont vérifiés, pour une sécurité toujours optimisée. "La vérification de l’avion se fait selon une check-list très complète. Après avoir vérifié l’huile, il va vérifier le niveau de carburant, le filtre à air, si l’avion n’a pas été endommagé au niveau de ses ailes, les freins, etc. Avant chaque vol, c’est obligatoire qu’un pilote vérifie son aéronef."

Petits avions, mais grande capacité

Bien que les avions que le Royal Aéro Para Club de Spa utilise soient d’une capacité de moins de 10 personnes, ce sont des appareils avec lesquels il est possible de voyager pour faire de plus longues distances. "Nous avons des avions qui partent pour certaines destinations, par exemple, un de nos avions quatre places part demain pour l’Espagne. Moi-même, je me suis déjà rendu en Corse." Même pour de longues durées, les membres peuvent louer des avions, s’ils effectuent évidemment un certain nombre d’heures avec. Il faut payer l’avion aux nombres d’heures de vol moteur. Les paramètres de vitesse et d’altitude sont très différents par rapport aux avions de ligne. "Nous volons jusqu’à 3 000 mètres, donc 10 000 pieds. Les avions de ligne, c’est 3 à 4 fois plus. Nous sommes limités notamment par les moteurs, car ils sont atmosphériques, ils sont donc limités par des altitudes. Les avions de lignes vont en altitude pour aller plus vite et consommer moins."

Benoît Mendes, chef pilote instructeur au Royal Aéro Para Club de Spa, a obtenu sa licence de pilote privé d’avion en 1992. ©ÉdA – Philippe Labeye

Pilote de ligne, ou de loisir ?

Les élèves qui se présentent à l’aéroport de Spa ont des profils divers, et des objectifs différents en fonction de leurs envies.

Qu’ils veuillent devenir pilotes de ligne, ou de loisir, tous sont obligés de commencer par le même type de formation. "Un pilote qui veut être pilote de ligne peut commencer dans une petite structure comme l’école de notre aéroclub. Ensuite, il peut suivre une formation de pilote professionnel. Une des différences par exemple, c’est d’apprendre à voler aux instruments. Ici, on vole à vue, on regarde le milieu extérieur. Avec les vols de ligne, c’est très différent évidemment", explique Benoît Mendes. Les pilotes sont donc fortement dépendants de la météo, car le mode d’appréhension du vol est tout à fait différent.

"À la base, nous apprenons à voler à vue, c’est-à-dire qu’il doit prendre des références extérieures. Pour assister le pilote et dans les cas d’urgence, nous avons les instruments de navigation pour se situer dans l’espace. Nous avons l’horizon artificiel, qui va indiquer si on monte, descend, etc. L’indicateur de vitesse, évidemment, qui nous montre qu’un avion comme celui-ci (Cessna 4 places) vole à 100 nœuds par exemple donc 180 km/h. Il y a la vitesse indiquée mais il faut savoir que si vous avez un vent de face, vous allez perdre sur la vitesse sol. Par contre, avec un vent de l’arrière, nous allons gagner en vitesse. S’il y a 100 km/h de mistral, il faut l’ajouter à la vitesse. Donc, s’il y a un vent arrière de 50 km/h, il faut les ajouter à la vitesse. Ce paramètre indique la vitesse de l’avion par rapport à l’air. Pour avoir une vitesse sol, nous avons le GPS pour plus de précisions." Les pilotes doivent donc prendre toute une série de paramètres en compte avant de décoller et durant leur vol. Mais ceux-ci varient en fonction du type d’appareil et de leur complexité.

Benoît Mendes forme majoritairement des pilotes de loisir, mais d’autres souhaitent en faire leur profession. ©EdA LABEYE Philippe

"Nous utilisons les simulateurs pour initier les élèves au vol aux instruments. Ici, nous entraînons vraiment les gens à voler à vue. Dès que la licence de pilote privé est acquise, il est possible d’apprendre à piloter dans un environnement à visibilité réduite via une qualification de vol aux instruments. "

Une majorité de pilotes de loisirs

Chaque année, le Royal Aéro Para Club de Spa certifie en moyenne 10 pilotes privés. Actuellement 60 sont en cours de formation au sein de cette école. La majorité des personnes qui se lancent dans les cours pour obtenir leur licence le font par passion, "Nous avons de tout. Les ¾ des formations sont pour le loisir. Mais nous avons aussi des jeunes qui souhaitent en faire leur profession. Ils ont leur licence ici, et ensuite, ils vont dans d’autres écoles afin de continuer leur formation professionnelle." Pour les élèves qui souhaitent devenir professionnels, de nombreuses possibilités s’offrent en matière de pilotage, beaucoup plus que l’on ne pourrait imaginer.

"Il faut des pilotes dans certains pays, comme dans les Maldives par exemple, pour transporter des clients dans les hôtels, comme pour les Lodges en Afrique. Quand on parle de pilote, on croit de suite que c’est le cockpit, avec les hôtesses et tout le bazar. Mais non. C’est l’instruction également, il faut des pilotes professionnels pour instruire les futurs pilotes de demain. Il y a aussi la surveillance des côtes, les vols transports médicaux, l’aviation d’affaire…"

Apprendre à piloter à Spa, c’est pouvoir voler partout

L’aérodrome de Spa est soumis à diverses difficultés pour les apprentis pilotes, notamment en matière de météo.

©EdA

Benoit Mendes nous l’a répété à plusieurs reprises: "Pour un pilote, on dit toujours: “S’il sait piloter à Spa, il pilotera partout”". L’aéroport se situe dans une zone possédant certaines caractéristiques météorologiques. "Nous avons un aérodrome qui n’est pas évident avec une petite piste de 800 m, et nous sommes à presque 500 m d’altitude. Nous avons aussi des phénomènes orographiques avec le vent car Malchamps se situe sur une colline. Et que ce soit un vent du nord ou du sud, il va toujours varier, et y avoir des turbulences, etc." Et évidemment, pour piloter des avions de cette taille, la météo s’avère très importante. "Si le vent vient du nord, au niveau du sol, il n’y aura plus de vent. Mais dès que vous décollez, on se retrouve avec toutes ces turbulences. C’est pour cela que c’est un aéroport complexe, avec ces changements orographiques d’accélération du vent dans les sapins, une fois qu’on les a traversés." La situation géographique est aussi proche de la nature, la fagne de Malchamps, à mi-chemin entre les localités de Spa et de Francorchamps. "Nous avons aussi le brouillard qui arrive parfois le matin, des nuages également bas (nos célèbres Pouhons) car nous sommes sur la fagne de Malchamps, avec l’humidité, la température plus basse la nuit, etc."

Une série de paramètres à prendre en compte

Pour chaque vol, il faut prendre en compte une série de paramètres. ©EdA

Le poids de l’avion est très important. "Plus on charge, plus on est pénalisé. Si on met des bagages, on sait mettre moins de passagers, moins de fuel." Les réservoirs se trouvent dans les ailes, grâce à des bidons contenant le fuel nécessaire au vol. Parfois, des réservoirs supplémentaires se trouvent à l’arrière de l’avion. "Nous devons décoller avec le minimum de carburant. C’est-à-dire la quantité de carburant nécessaire pour notre vol et une marge de sécurité. Si l’aérodrome est fermé car il y a un accident, il faut aller se poser sur une autre piste." Différents avions sont disponibles au RAPCS. "Nous avons 3 avions d’écolage bi-place. Ensuite, une habilitation est possible sur les avions 4 places. Pour piloter sur différents avions, il faut différentes habilitations, une formation avec un instructeur." Selon les appareils et leur capacité, le carburant va être calculé en fonction de différents paramètres, dont le poids à bord de l’avion, afin qu’il soit le plus léger possible. "Un exemple type de ce qui peut arriver. C’est un jour de chaleur, avec un peu de vent. Un avion doit partir avec 2 passagers, un de près de 100 kg, l’autre 80 kg. Nous arrivons aux limites de l’avion, il faut agir et réduire le poids. Alors, on gère le fuel pour que le poids reste dans ses capacités." De toute manière, en formation pour la licence de pilote privé, l’apprentissage se fait de façon progressive. "L’élève prépare son avion, nous faisons un briefing et nous partons en vol. En dessous des 10h de vol, il est dans la phase initiale, il apprend à atterrir et décoller. Cette phase atteinte, nous allons vers la navigation avec l’apprentissage de déplacement d’un point A à un point B. L’apprentissage de la navigation s’effectue après l’analyse de la météo et de l’itinéraire. Dès qu’il sait décoller, atterrir et naviguer seul, je le laisse s’entraîner seul."