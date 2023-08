Avec le temps pluvieux, les agences de voyages verviétoises sont-elles prises d’assaut ?

Dans la majorité des cas, il s’agit de personnes qui avaient prévu de rester en Belgique tout l’été et qui préservaient leur budget vacances pour partir hors saison. C’était sans compter sur l’arrivée soudaine et continue de la pluie, condition météorologique pourtant bien connue des Belges mais qui ne semble pas spécialement appréciée pendant les vacances.

Débloquer un budget imprévu pour partir à la dernière minute en vacances en plein mois d’août n’est cependant pas à la portée de tout le monde. Pour les moins chanceux, il faudra prendre son mal en patience pendant encore quelques jours et être créatifs pour trouver des activités à faire avant la fin des vacances d’été.

Esen Tour (Verviers) : "Nous recevons parfois des demandes irréalisables"

L’agence Esen Tour, à Verviers, se retrouve bien démunie face à autant de demandes, souvent inatteignables au vu du budget demandé: "Nous recevons parfois des demandes irréalisables car le budget de nos clients est beaucoup trop faible pour cette période. Beaucoup de gens n’avaient pas prévu de partir en pleine saison et ont préféré partir en mai ou en septembre. En conséquence, ils n’ont qu’un très petit budget pour les last minute, ce qui n’est pas possible pour nous. Pour une semaine all-in tout compris, en plein mois d’août, même en last minute, il faut compter entre 1 200 et 1 500 euros par personne."