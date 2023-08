Les guêpes et frelons en froid avec la pluie

"En période de pluie, les guêpes et les frelons sont plus occupés à stabiliser leurs nids et à réparer les dégâts causés par la pluie. En conséquence, les nids sont moins agressifs, moins progressifs et surtout moins nombreux", explique Renaud Lamy, pompier capitaine de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau et formé à l’éradication des nids de guêpes et de frelons.

Depuis 2016, une nouvelle espèce de frelon a également fait son apparition en Belgique: les frelons asiatiques, plus agressifs et plus invasifs. Grâce à l’extrême vigilance des services en charge de les contrôler, leur expansion a cependant pu être limitée. "Il faut se rendre compte que cette espèce se développe très rapidement. D’un seul nid, peuvent se dégager 60 reines l’année suivante. Donc, en un an, on peut passer d’un nid à 60."

Nos amies les guêpes

Contrairement aux frelons, les guêpes sont quant à elles beaucoup moins offensives. Au point que, comme le rappelle Renaud Lamy, "il est tout à fait possible de cohabiter avec un nid de guêpes sans pour autant se mettre en danger". Un élément souvent oublié, qui pousse certaines personnes à appeler les pompiers dès la présence d’un nid dans leur jardin. "Quand nous recevons un appel pour l’éradication d’un nid de guêpes, nous rappelons que celles-ci ne font pas partie des espèces nuisibles, contrairement aux frelons, et que l’intervention sera payante. Si les guêpes ne sont pas incommodantes et que leur nid est situé dans le fond de votre jardin, par exemple, il n’est pas vraiment nécessaire de le détruire", ajoute Renaud Lamy, responsable de la formation d’une vingtaine d’agents pour assurer ce genre d’intervention.

Afin de bénéficier de services plus abordables pour l’éradication de nids de guêpes, il est également possible de se tourner vers des sociétés privées spécialisées.