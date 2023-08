Ces jeunes qui croient en Verviers (3/5) | Achraf Larhouasli : "À Verviers, il ne faut pas hésiter à prendre des risques" (vidéo)

Prendre des risques et se lancer dans de nouveaux projets toujours plus ambitieux représente bien le quotidien du jeune Verviétois Achraf Larhouasli. À seulement 27 ans, il est déjà responsable de deux commerces à Verviers avec son frère et il ne compte pas s’arrêter là. Si son restaurant méditerranéen, La Bouchée d’Ailleurs, a réussi à se faire une place sur les quais de la Vesdre depuis quatre ans, son bar à tapas et cocktails ouvrira bientôt ses portes, durant le mois d’août. Situé sur le boulevard des Gérardchamps. le Pasha est le nouveau défi audacieux que s’est lancé Achraf Larhouasli avec son frère Zouhair et leur ami Alex Braña. "Dans le centre-ville, je trouvais que ça manquait d’endroits comme celui-ci pour les jeunes, à la fois classe et décontracté . Nous avons décidé de l’appeler Pasha parce qu’on veut que les gens se sentent comme chez eux quand ils viennent ici, comme un pacha", explique le jeune entrepreneur.