À vous de départager les 8 projets du 2e budget participatif de Thimister-Clermont!

Les Thimistériens ont jusqu’au 31 août prochain pour exprimer leur préférence parmi les différentes candidatures via le Google Form disponible sur le site de la Commune ou le bulletin papier distribué par voie postale.

Parmi les projets, l’on retrouve: l’installation de 3 bancs au Pré Desonay (1 600 €) par l’ASBL du même nom, la création d’un potager collectif à l’Engin (700 €) par le Collectif de citoyens de l’Engin, l’aménagement intérieur de la ludothèque coopérative mobile de l’ASBL de Bouche-À-Oreille (5 600 €). L’ASBL le Réverbère demande également un coup de pouce pour supporter l’achat d’un nouveau chapiteau, car l’ancien a été volé, (7 100 €). 5 000 € sont sollicités par l’association des parents de Thimister pour l’aménagement des cours de récréation maternelles et primaires (peintures au sol et installation de modules), et cela dans le cadre d’ateliers pédagogiques auxquels l’école primaire participera. L’ASBL Rutrovans Nos aimerait aménager un "patio de fraîcheur" à la maison de repos de Bèfves avec une terrasse en dur de 100 m2 (7 500 €). Les amis du Thier des oies espèrent également une participation au financement de la sculpture réalisée par les 6es primaires de l’école de Thimister avec l’artiste Gérald Faway au Thier des oies (2 250 €). Finalement, l’ASBL Remember Museum (39-45) souhaite réaliser un inventaire complet et numérisé de tous les objets et de toutes les histoires racontées à travers son musée (5 000 €).

Après le dépouillement des votes, le comité de suivi aura enfin la lourde tâche de répartir le budget disponible entre les projets les plus plébiscités. Les lauréats seront annoncés en septembre.