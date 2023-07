Les jeunes d’Été solidaire offrent des balades à leurs aînés

Cette année encore, huit jeunes Welkenraedtois, entre 15 et 18 ans, ont mis leurs capacités au profit des citoyens durant deux semaines de travail à l’occasion d’Été solidaire. Encadrés par le chef du Plan de Cohésion Sociale (PCS) de la Commmune, Stéphane Dohogne, ils se sont penchés sur la mise en peinture de la salle polyvalente du pôle Saint Léonard ainsi que sur la création de bancs et la réalisation de parcours de promenade, principalement destinés aux résidents de la maison de repos et de soin Leonardo Da Vinci.