"On a laissé notre bébé en de bonnes mains" a soufflé le papa des Francos, Charles Gardier. Et c’est vrai que la nouvelle équipe menée par Yoann Frédéric et Nicolas Tefnin ont fait du bon boulot avec une affiche de qualité et surtout une convivialité retrouvée partout dans le centre-ville. De quoi donner des souvenirs dont voici un petit récap avec cet album photo.

Et retrouvez ci-dessous les albums photos des meilleures images des différentes journées des Francos:

Album photo des Francos : jeudi 20 juillet 2023

Album photo des Francos : vendredi 21 juillet 2023

Album photo des Francos : samedi 22 juillet 2023

Album photo des Francos : dimanche 23 juillet 2023