On a énormément de groupes et de catégories de bénévoles différents: cela démarre par exemple avec tout ce qui est visibilité (les banderoles, les bâches,…), mais c’est aussi tous les bénévoles qui sont dans les backstages ou encore qui s’assurent de la propreté de la ville et du site (au niveau des déchets). C’est important, on a une très grosse équipe axée là-dessus. Celle qui s’occupe de tout ce qui est logistique, qui amène tout le matériel (barrières, frigos,..), est aussi une des plus grosses. Puis il y a toutes les équipes qui accueillent le personnel, les artistes,.. Et puis les chauffeurs dépendent de nous (NDLR: pas les bénévoles derrière les bars du village, qui font partie du personnel de Mertens-Maty), c’est vraiment une équipe presque "fermée", c’est un peu une famille !

Est-ce qu’il y a un profil type de bénévole, un âge moyen ?

Ce sont souvent des gens qui ont un peu plus d’expérience. On a des personnes qui ont une soixantaine d’années et qui sont toujours actives au sein des Francos.

Mais on accueille vraiment tout type de bénévole à partir de l’âge de 16 ans.

D’où viennent-ils ?

Ils viennent d’un peu partout: de Namur, de Gembloux,.. et même deux ou trois de Bruxelles ! On reste sur un festival très humain et familial, la plupart des bénévoles reviennent d’année en année, les équipes se connaissent.. Cela permet d’avoir une cohésion qui est vraiment très importante.

Il y en a même qui ne sont pas là pour la musique mais qui aiment vraiment leur rôle.

L’équipe qui gère la scène Spa Reine par exemple, c’est vraiment devenu un groupe d’amies et les Francos, c’est leur point de rendez-vous: elles savent qu’elles vont passer une semaine de folie !

Vous n’avez ainsi pas de difficulté pour recruter ?

On ouvre toujours les candidatures au début d’année. Je renvoie d’abord un courrier à tous les bénévoles des années précédentes. De là, on fait déjà le plus gros du travail, parce que pas mal revienne. Puis, on a un site de candidatures à travers lequel on a reçu cette année plus de 300 candidatures supplémentaires !

Est-ce que l’on monte les échelons en tant que bénévole ?

Il y a une évolution qui est possible, maintenant il y en a qui ne le souhaite pas parce qu’ils sont bien où ils sont. Ils aiment ce qu’ils font.

Évidemment, si un chef d’équipe décide de partir il faut trouver quelqu’un qui a les épaules pour reprendre ce rôle-là. Il y en a qui gère quatre personnes, mais d’autres, c’est 20 ! Mais il y a toujours des gens qui sont motivés à la faire.

Je travaillais déjà depuis quelques années au niveau logistique dans tout ce qui est panneautage, toujours en tant que bénévole parce que je suis Spadois au départ. J’ai été responsable de plusieurs petites équipes. Et l’ancien responsable, Patrick Pottier, a décidé de lever le pied.. Et je me suis proposé.