Charles, entre douceur et explosivité, ce jeudi soir sur la scène Proximus des Francos

Il n’a ainsi pas fallu attendre longtemps pour entendre un de ses premiers singles Far Gone. De quoi réveiller le public venu la voir devant la Galerie Léopold II, fraîchement rénovée, avant l’énergique Never Fair, de son 1er album ( Until we meet again, 2022).

Charles, entre douceur et explosivité ce jeudi soir sur la scène Proximus aux Francos

Mais Charles, outre ses morceaux pop-rock, qu’elle écrit et qu’elle compose, c’est aussi des sonorités plus calmes. Elle s’est ainsi posée au clavier pour chanter Miss you when you are there avant de soumettre aux Spadois "une méga exclu."Ma 1re chanson écrite en français: Mon silence". Aux anges, après avoir été confortée par le retour du public, elle a clôturé cette belle prestation avec des titres plus explosifs dont Wasted Time, sorti en 2020. Que de chemin parcouru depuis !