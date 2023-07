Je suis chargée de la billetterie et des accréditations, cela concerne tant l’organisation de la billetterie en ligne que pendant le festival. Et je m’occupe aussi du volet communication digitale, principalement des réseaux sociaux, du site internet, des newsletters. Je ne suis évidemment pas seule, on a des équipes, on a des groupes de travail communs qui se réunissent pour pouvoir valider les décisions. C’est ma première année dans l’équipe des Francos, mais ça fait six ans que je travaille dans l’événementiel et d’autres festivals, notamment à Namur. C’est la première fois aussi que je supervise l’aspect billetterie. Je découvre un nouveau métier avec beaucoup d’intérêt et de passion, et ce n’est pas du tout incompatible. Il y a beaucoup de liens entre les deux !

Quand est-ce que le travail a débuté pour vous ?

Un festival, c’est un an de travail évidemment avec des périodes plus ou moins chargées. On ne travaille pas au mois d’octobre comme au mois de juillet, mais il y a déjà les prémices de la nouvelle édition qui se dessinent au moment où elle se clôture.

La première étape au niveau de la billetterie, c’est vraiment sa mise en ligne pour les festivaliers pour qu’ils puissent acheter leurs pass l’année précédente à partir de novembre-décembre. On lance évidemment la communication en même temps sur les artistes qui sont programmés. Il y a des personnes fidèles qui achètent de toute façon leur place de festival (NDLR: pas forcément au Francos) quels que soient les artistes parce qu’ils ont une profonde affection pour le festival. Et ici, à Spa, on voit que les Spadois aiment ce festival, on vend énormément de pass spadois. On sent vraiment qu’il y a des personnes qui viennent se retrouver pendant quatre jours et depuis des années. C’est vraiment un rendez-vous des Spadois.

Quelles sont les entrées les plus vendues ?

Ce sont les festivaliers classiques, tant les pass 4 jours que les entrées journalières. C’est assez équivalent en termes de vente. Cette année, on voit qu’il y a un réel intérêt autour de Florent Pagny, notamment. On vend beaucoup de places seniors aussi. Aux Francofolies, il y a un public qui est fidèle depuis la création du festival en 1994. C’est beau de voir grandir ce festival avec ce public qui avait peut-être 40 ans à l’époque et qui a maintenant la septantaine, mais qui continue à venir. Puis, il y a certains jours où il y a beaucoup d’enfants qui sont présents, notamment le vendredi avec une affiche familiale. C’est vraiment un festival multigénérationnel. L’affiche c’est quelque chose d’important, mais l’événement et l’ambiance le sont tout autant !

Être derrière la billetterie, c’est devoir répondre à quelles questions ?

C’est énormément de questions sur les accès, comment est-ce que cela fonctionne, à partir de quelle heure… L’aspect pratique que l’on poserait tous, mais quand c’est multiplié par le nombre de festivaliers… Cela fait beaucoup de questions ! C’est aussi une grosse préparation en amont au niveau du site internet. Il faut essayer d’être le plus clair possible. Et de multiplier les canaux, sur le site internet, via les réseaux sociaux, par newsletter pour que l’information arrive jusqu’aux personnes. Mais on répond toujours évidemment à toutes les questions sur place.