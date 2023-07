Le ministre Christophe Collignon en visite à Verviers et Limbourg deux ans après les inondations (vidéo)

À Limbourg, le ministre s’est rendu au cœur des différents projets de reconstruction/ rénovation en cours au Vieux-Moulin (logements publics communaux et Logivesdre), sur le site Polyform (projet privé Respire) et sur le site Hoeck (projet de nouveau pôle administratif, logements, surfaces commerciales et parking).

L’occasion pour les autorités d’aborder la "situation financière compliquée de Limbourg" et la difficile "gestion des ressources humaines", a indiqué la bourgmestre Valérie Dejardin en présence du collège et de nombreux membres du personnel. Christophe Collignon s’est dit satisfait de venir "sur le terrain voir les différents problèmes qui se posent. J’ai un sentiment d’admiration de la manière dont vous gérez les choses" bien qu’il soit d’avis qu’il "reste encore du pain sur la planche. […] J’ai trouvé ça intéressant de venir après deux ans parce qu’il faut continuer à accompagner. […] Des mécanismes ont été mise en place pour aider et des montants déboursés mais il faudra à nouveau penser à ces communes sinistrées lors des prochains accords du gouvernement".

Du côté de Verviers, les autorités ont proposé au ministre une visite de commerçants impactés et emblématiques verviétois (Cipiyou, La librairie La Traversée et Klein), ces derniers s’étant montrés plus ou moins positifs sur l’avenir du centre-ville et de leur activité. Il a ensuite rencontré le collège au Hub créatif pour une réunion de travail sur la reconstruction de la Ville après les inondations.