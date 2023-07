Apprendre à survivre dans la nature : des stages organisés par un militaire malmédien

À 28 ans, il est déjà fort d’expériences en la matière du côté de la jungle du Gabon et dans les grands froids de la Norvège, ce qui apporte légitimité à son nouveau projet. "J’organise un premier stage début août, détaille ce militaire de la caserne de Spa. Il est déjà complet. Les gens sont très intéressés, de plus en plus. Mais d’autres dates vont arriver, été comme hiver".

"Tout le monde peut y être confronté"

Un module d’initiation s’adressant à tous "les civils", femmes et hommes à partir de 16 ans et qui propose deux jours en pleine immersion dans des bois privés de Bullange pour apprendre les bases de la survie ou approfondir ses connaissances. Sur le camp de base à Manderfeld, Louis apprendra aux participants à faire des nœuds sans couper sa corde, construire un abri, se signaler, s’orienter, appliquer les premiers soins, purifier l’eau ou encore allumer un feu. "Il n’y a pas besoin d’aller très loin pour connaître un contexte de survie. Il suffit de se perdre dans les Fagnes. Tout le monde peut être confronté dans sa vie à une situation où certains gestes peuvent permettre de se sauver ou de se mettre en sécurité.". Louis est clair: il ne s’agit pas ici de jouer les soldats ou d’être le reflet d’une certaine idéologie mais bien d’offrir les clés pour maximiser ses chances de survie au cas où ! Ici ou "ailleurs dans le monde", l’idée est d’apprendre le b.a.-ba pour s’en sortir. "On oublie le briquet ou les allumettes, on apprend à utiliser la pierre à feu, quasi incassable, à la portée de tous et qui, même mouillée, fonctionne". La règle des trois couches pour s’habiller, les signes sol-air pour se faire repérer ou encore le kit du parfait survivor pour partir en randonnée sont autant de sujets abordés pendant ces 48 heures de stage.

Le sac parfait, il contient quoi ?

Sans révéler tous les trucs et astuces enseignés par le militaire, il conseille toujours quelle que soit la randonnée "une tenue de rechange, une bâche pour l’abri, un kit de premier soin, un peu de corde, un couteau, une gourde filtrante et quelques pastilles de chloramine pour l’eau. Tout ceci prend peu de place mais est la base de la survie".

De cette formation d’initiation naîtra un second volet, "le module avancé" qui abordera les questions "de la recherche de nourriture, le pistage, le piégeage. On ira encore plus dans la survie avec le moins de matos possible. Les ressources dans la nature sont illimitées. Avec peu de chose, on parvient à faire de grandes choses".

Infos: 0492/57 26 08