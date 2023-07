La ministre écolo Bénédicte Linard plaide pour "une culture de circuit court, produite et consommée localement"

Le public est à nouveau au rendez-vous, oui.

Vous aviez déclaré à l’époque que "la crise ne s’arrêterait pas avec le déconfinement pour le secteur qui sera touché des années…". Un secteur qui porte toujours des stigmates aujourd’hui ?

Je confirme ce que j’ai déclaré. La crise a commencé en 2020 et on est en 2023. Il a fallu au moins trois ans pour revenir à la normale sur l’accueil du public puisqu’il est à nouveau au rendez-vous. Pendant ces dernières années, il fallait à la fois faire en sorte de garder le lien avec le public et aussi ne pas perdre nos opérateurs culturels. On a travaillé main dans la main avec le secteur qui a beaucoup souffert de l’image que certains pouvaient donner de lui comme n’étant pas essentiel. Ici, avec mon équipe, on a beaucoup travaillé pour permettre à la culture de rester un maximum ouverte, cela a été un travail de folie, 7 jours sur 7. Je retiens le positif: aucun opérateur n’a mis la clé sous le paillasson. On peut être fier de ça.

On a aussi anticipé ce que serait la fin des confinements qui ne signifiait pas reprise ou redéploiement de la culture. On a notamment lancé pendant la crise "Un futur pour la culture", des bourses pour les artistes, ou une compagnie qui devait se mettre en compagnonnage avec un acteur de territoire et avec l’idée d’aller vers le public. Cela a permis de soutenir beaucoup d’artistes, de compagnies, de jeunes aussi qui venaient à peine de sortir de l’école, n’avaient ni réseau ni la possibilité d’en créer un puisque tout était confiné. On a aussi beaucoup compensé financièrement des pertes pour les opérateurs en général. Aujourd’hui, c’est la fin des aides pensées et dégagées pendant la crise pour le redéploiement, mais des aides continuent à exister, car elles ont du sens, je pense aux mesures liées au cinéma. (lire en page 20)

Dans quelle mesure la culture a-t-elle un rôle fondamental dans notre société à vos yeux ?

La culture rassemble, rapproche les gens. La culture est le ciment d’une société entre toutes les personnes qui la composent.

Elle permet des moments de partage, crée des liens. Elle est essentielle dans la vie d’une personne et d’une société. Qu’on sorte d’un événement culturel avec des étoiles plein les yeux ou des questions plein la tête, on a vécu un instant privilégié et aussi un moment fort de partage. Et je pense que c’est fondamental dans notre société de permettre de vivre ce genre de choses.

Comment résumeriez-vous votre vision de la culture aujourd’hui en Fédération Wallonie-Bruxelles ?

Ma vision de la culture, c’est de se demander comment faire en sorte qu’il y ait plus de culture pour plus de monde, quel que soit l’âge, le portefeuille, quel que soit le lieu où on vit. C’est ce qui prévaut dans chacune de mes décisions.

Il faut une culture qui soit proche des gens, il faut lever des barrières, il faut une culture de circuit court, produite et consommée localement. Il faut soutenir les artistes et les opérateurs culturels qui font en sorte d’atteindre cet objectif en mettant des budgets, des aides directes à la création ou à la diffusion, mais aussi en soutenant des opérateurs (lire ci-après). On ne sait pas avoir une culture variée au plus proche des gens si on ne soutient pas les artistes et les professionnels qui travaillent dans le secteur culturel.

Quelles sont-elles ces barrières principales à la culture que vous évoquez et comment les levez-vous ?

J’en vois trois sur un pied d‘égalité. La première, c’est la barrière financière. Il faut pouvoir se dire: comment je peux donner accès à tous les publics, aux parents solos, aux jeunes, etc. à la culture ? On a mis des choses en place, des choses purement financières. Je pense à l’opération "J’peux pas j’ai cinéma" qui propose 20 000 places à 1 € ou au soutien aux Fêtes de la musique qui sont gratuites. Par ailleurs, quand on refinance les bibliothèques (jusqu’à 30% d’augmentation de budget – elles sont 500 en FWB) ou les centres culturels, ce sont des façons de lever aussi les barrières financières. Et pour ce dernier point, on travaille aussi sur la deuxième barrière, la barrière géographique. On se rend évidemment compte que les grands opérateurs culturels se trouvent plutôt dans les grandes villes, mais une action très forte sur cette législature a été de soutenir la culture de proximité en refinançant ces opérateurs. Les bibliothèques, au-delà des possibilités d’emprunts de livres, sont aujourd’hui des opérateurs qui font des animations, qui vont à la rencontre du public (école, extrascolaire). C’est de la culture à petit prix, de proximité. C’est la même chose pour les centres culturels (119 en FWB), on les a fortement refinancés. On a mis le paquet. Ils ont aussi cette action de permettre à tout un chacun de jouir de ses droits culturels.

Enfin, il y a la barrière symbolique, celle de penser que la culture n’est pas pour soi, qu’elle est réservée à une élite, que ce ne seraient que des opéras ou des spectacles dans des grandes institutions de théâtre. C’est ça aussi… Mais le livre, le cinéma, la musique, le concert, le slam, le street art, le conte, l’humour, tout ça, c’est de la culture. Et j’irai même jusqu’aux jeux vidéo avec les scénaristes, les graphistes derrière qui sont de véritables artistes. Pour lever cette barrière symbolique, il faut agir sur deux plans: financer les disciplines qui l’ont moins été jusqu’ici pour qu’elles touchent d’autres publics, montrer que la culture est variée. Par exemple, nous avons fort soutenu la bande dessinée, on a soutenu pour la première fois le monde de l’humour. On a aussi les arts de rue, de cirque, forains. Et ensuite, il faut amener un maximum de public vers la culture et inversement en travaillant notamment avec les enfants. Je pense ici à la décision de gratuité des musées pour les groupes scolaires et à la mise en place du parcours d’éducation culturelles et artistique (PECA) auquel je tiens. Ce dernier fait en sorte que tous les enfants dans toutes les écoles, de la maternelle jusqu’au secondaire, aient au moins deux activités culturelles par an, une dans les murs de l’établissement et une en dehors.

Ce qui part d’un constat que nous sommes inégaux face à la culture ?

Je ne jette la pierre à personne, mais là où il y avait plus de culture dans les écoles, c’est parce que l’école ou un enseignant avaient peut-être une plus grande sensibilité à celle-ci. C’était très disparate et souvent, la question socio-économique du quartier, de l’école, des parents avaient une influence sur cet accès à la culture. Le PECA permet à tous les enfants de bénéficier de toutes sortes d’activités culturelles. Dès le plus jeune âge, on leur inculque que la culture, c’est aussi pour eux. En travaillant sur cette barrière symbolique, on prend le pari que cela va se répercuter dans leur vie d’adulte.

"Ne pas préjuger" pour l’augmentation des subsides du Grand-Théâtre de Verviers

Plus localement, vous étiez en visite l’année dernière au Grand-Théâtre de Verviers. Un outil culturel indispensable pour la région ?

Il s’inscrit totalement dans la vision d’une culture décentralisée et de proximité. C’est un opérateur culturel qui a vraiment tout son sens. Il va offrir des spectacles évidemment, mais aussi être dans la logique de la culture pour et par toutes et tous.

Les budgets pour sa rénovation ont explosé par contre…

La FWB avait donné un accord sur le projet en 2022 puis le maître d’ouvrage devait lancer un marché et revenir vers le gouvernement pour l’accord ferme. On est aujourd’hui dans la dernière étape. Le dossier a été resoumis avec une demande d’augmentation de subventions au regard de l’augmentation des prix des matériaux. Ce dossier est dans les mains de mes services. Je ne peux pas préjuger quoi que ce soit pour l’augmentation, mais on avait prévu des budgets avant l’inflation, c’est un opérateur qu’on entend soutenir, ça ne change pas. Il joue un rôle important dans cette notion d’accessibilité à la culture pour tous.

Vous aviez d’ailleurs été frappée par sa beauté…

C’est une salle incroyable, un lieu prestigieux et emblématique. Elle est impressionnante de par son architecture et son histoire. Mais aussi, ce qui est impressionnant, c’est son projet d’ouverture sur la ville, sur le quartier, sur les autres opérateurs culturels, le monde associatif, etc. C’est cela qui, à mon sens, doit caractériser les lieux culturels aujourd’hui.

Comment se concrétise votre politique culturelle dans une région comme la nôtre ?

Le refinancement des bibliothèques, centres culturels, le soutien aux compagnies, le PECA (lire en page 18-19), tout cela sont des initiatives qu’on soutient partout, et donc, fatalement aussi dans la région verviétoise. On doit continuer à faire cela tout en ne mettant pas à mal les opérateurs qui sont établis: je pense au théâtre de Liège qui a une activité importante aussi, les musées également qui sont de plus en plus ouverts vers l’extérieur.

Je pense aussi à l’exemple de Pepinster. Avec les inondations de l’été 2021, on a également voulu soutenir les opérateurs culturels des communes sinistrées. C’est d’ailleurs passé au gouvernement le 29 juin: on a entériné les montants des communes qui allaient être soutenus à travers trois axes: un axe d’aide aux infrastructures, un axe de reprise des activités et un axe de recréation de liens avec les populations. On a un peu plus de 2 millions d’euros et Verviers et Pepinster seront aidés. Pepinster va recevoir un subside important, 700 000 euros pour sa bibliothèque.

C’était important de pouvoir, comme on l’a fait pendant la crise du Covid, resoutenir ou recréer des activités essentielles pour la culture de proximité.

Dans les communes les plus touchées, certains habitants vivent encore les événements difficilement, se retrouvent au quotidien dans des restes physiques de ces inondations. C’est important de recréer du lien, repenser les territoires avec ces personnes-là afin qu’elles retrouvent leur place aussi en tant que personne dans leur lieu de vie. Et la culture peut aider à cela. Avec les ateliers, animations, moments de réflexion.

La culture englobe aussi le cinéma. Nos cinémas ont-ils encore un avenir aujourd’hui ?

Le cinéma est un des secteurs qui a le plus pâti a posteriori des changements d’habitude du consommateur. Il est important de pouvoir faire en sorte que le public continue d’aller ou retourne dans les salles. On soutient aussi beaucoup plus de cinémas de proximité. Pour permettre cet accès à la culture pour plus de monde… Une politique culturelle doit s’inscrire dans l’intérêt général. Soutenir des bibliothèques, des centres culturels, des cinémas est un choix de politique culturelle vers un objectif: plus de culture pour plus de monde.

Je pense à Ciné Gedinne, Ciné Chaplin à Nismes (Couvin), Les Variétés à Waremme, le Wellington à Waterloo, Plaza à Hotton. les Grignoux sont, eux, soutenus en "cinéma art et essai". C’est important d’aider ces opérateurs. Quand on regarde un film, on y va rarement seul, ce sont des moments de culture privilégiés: vivre quelque chose en commun. La culture rassemble, elle rapproche les gens.

"Soutenir la femme dans tous les secteurs"

Parlons musique, avec les Francofolies à Spa, qui attirent pas moins de 130 000 visiteurs. Un événement incontournable dans le domaine de la culture ?

Il faut noter que très peu de festivals ne sont pas soutenus en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce sont des moments privilégiés, de rassemblement, de partage, de tissage de liens. Et pour les professionnels, ce sont des moments fondamentaux qui permettent de mettre en avant toute leur production locale. On soutient les festivals, les grands, les petits qui présentent des artistes de chez nous, Belges, francophones. Et les Francofolies le font.

Je pense que je vais retourner aussi aux Francofolies cette année.

Bruxelles est dans la course au titre de Capitale européenne de la culture en 2030. Elle a toutes ses chances d’après vous ?

C’est un sujet important mais les Communautés ont des compétences dans la procédure de choix, de sélection avec le fédéral, on sera partie prenante dans la procédure. Donc, on reste totalement neutre sur le fond des dossiers. Les questions de gouvernance et de transparence sont fondamentales pour moi.

Vous avez aussi beaucoup soutenu l’humour. Une affection particulière pour le secteur ?

La Belgique est une terre d’humour. Personne ne contredirait cela. On a un humour belge et on doit en être fiers. Jusqu’ici, il n’y avait pas de soutien à l’humour à partir du ministère de la Culture. On s’est dit qu’il était temps de soutenir cette discipline: on a dégagé des budgets pour soutenir des projets humoristiques quelle qu’en soit la forme (50 000 euros pour des bourses), on soutient des festivals et des événements d’humour tout comme le cinéma. Et à côté de cela, dans le processus de renouvellement des contrats et contrats programmes arts de la scène, on a inclus l’humour dedans et pour la première fois, il y a un budget de 400 000 euros dédié à l’humour pour être soutenu dans le temps.

Le droit des femmes fait aussi partie de vos compétences, comment les défendez-vous en matière de culture ?

Soutenir la femme dans tous les secteurs, en culture, en média, en cinéma, j’en fais une priorité. La question est toujours de se demander comment fait-on là où il y a des disparités ou des inégalités pour faire en sorte que les femmes aient leur place dans le monde culturel ? On met en place des mesures pour lutter contre cela, par exemple, dans les directions des grands opérateurs culturels, les jurys sont paritaires. On soutient aussi la production féminine.

Le bât blesse encore en la matière ?

Oui, mais on progresse. Dans le cinéma, on n’est pas encore à une situation paritaire. On travaille petit à petit pour y parvenir. Et on fait la même chose pour la question de la diversité.

Le mot de la fin ?

j’invite tous vos lectrices à lecteurs à pousser les portes de leurs bibliothèques, cinéma, centre culturel de leur quartier ou ville. Ils et elles vont sans aucun doute découvrir des choses qui vont leur faire plaisir et du bien.