La reconstruction des berges sinistrées se poursuit à Olne, Jalhay, Dison et Spa

En avril dernier, le Gouvernement wallon a donné son feu vert à la reconstruction des berges sinistrées par les inondations de 2021, avec un démarrage imminent de 46 travaux dits “Quick Win” dans les communes de Chaudfontaine, Eupen, Liège, Limbourg, Pepinster, Spa, Theux, Trooz et Verviers. "L’objectif est de procéder à une reconstruction adéquate et durable, permettant de réduire le risque de nouvelles crues." Complémentairement à cette première série, quatre nouveaux travaux Quick Win viennent d’être approuvés sur les communes de catégorie 2 et 3, à savoir Olne, Jalhay, Dison et Spa, indiquait ce jeudi la ministre wallonne de l’Environnement et de la Nature, Céline Tellier. Il s’agit de: