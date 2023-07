Deux ans après, la Croix-Rouge dresse le bilan de son plan "inondations" (vidéo)

À ce jour, les 44,4 millions d’euros de dons collectés auprès de la population belge et des différentes entreprises ont été totalement redistribués dans l’ensemble des communes sinistrées (retrouvez ci-contre le détail de ces dépenses). "Les actions de la cellule de crise ont eu lieu en deux temps: une aide dans l’urgence et une de relèvement, post-urgence, rappelle Franck Gorchs-Chacou, qui a dirigé les équipes d’intervention pendant plus d’un an. Nous arrivons au terme de cette réponse “inondations”. Cela ne veut pas dire que tout s’arrête pour autant. La Croix-Rouge va continuer de travailler auprès des sinistrés et de celles et ceux qui en ont besoin."

Ce seront désormais les maisons Croix-Rouge et autres antennes, implantées au cœur des communes, qui prendront le relais. "Aujourd’hui, les citoyens sont de plus en plus rétablis dans leurs habitations, note Daniel Charlier, président bénévole de la maison Croix-Rouge de Olne-Sprimont-Trooz. Mais ils ont besoin de lien de social, de s’exprimer autour de ce qui s’est passé. On a par exemple mis en place un atelier d’écriture, qui remporte de plus en plus de succès. On se rend compte qu’il est important pour ces personnes de partager leur vécu."

Pour Franck Gorchs-Chacou, les crises successives que l’on a connues en marge des inondations (crise sanitaire, crise énergétique, inflation…) pèsent aussi sur le moral des habitants ayant été sinistrés. "Certains ménages ont en effet des difficultés à se relever. D’où l’importance de continuer à les aider."

« Les habitants ont besoin de lien social », assure Daniel Charlier. ©Mathieu Golinvaux

Quelle répartition pour les 44,4 millions € récoltés ?

700 000 €

700 000 € ont été attribués aux partenaires de terrain, comme des ASBL locales sinistrées et des collectifs de volontaires qui se sont mobilisés au lendemain des inondations.

750 000 €

Un montant de 750 000 € a été dédicacé à l’aide baptisée "urgence hiver", afin de lutter contre le froid et l’humidité.

1 600 000 €

1,6 million € a été consacré à la poursuite de l’aide de proximité en renforçant ou développant de nouvelles antennes permanentes dans la province de Liège, dont celles de Nessonvaux, Ensival et Pepinster. Une épicerie solidaire et collaborative, baptisée Épicerie Henry, a été ouverte à Pepinster en mai 2023.

2 400 000 €

La Croix-Rouge a soutenu pas moins d’une centaine de projets scolaires pour un budget total de 2 400 000 €.

3 200 000 €

Au début de la crise, la Croix-Rouge a œuvré à l’hébergement de plus de 500 personnes sinistrées, dont 180 enfants, ce qui représente un total de 38 700 nuitées. Une aide qui a nécessité 3 200 000 €.

4 700 000 €

C’est le montant qui a été dédié à l’aide alimentaire et à la distribution de 1,5 million de repas durant plusieurs mois dans les zones les plus sinistrées.

4 750 000 €

Cette somme a été redistribuée en cash à 16 400 ménages sinistrés (soit une aide allant de 230 € à 350 €).

6 000 000 €

6 millions d’euros ont été utilisés pour fournir une aide de première nécessité et une aide psychosociale. Cela s’est traduit par l’installation de 22 points d’accueil et autres commodités (douches, sanitaires et lavoirs mobiles).

6 000 000 €

Ce même montant a été accordé en dons directs aux personnes les plus précarisées (soit 6 700 ménages).

14 300 000 €

La Croix-Rouge a dédié 14,3 millions d’euros pour l’achat et la distribution d’appareils électroménagers divers, l’achat d’habitats modulables ou une aide au relogement.

Franck Gorchs-Chacou, directeur de la cellule inondations de la Croix-Rouge ©Mathieu Golinvaux

Des habitants sinistrés devenus volontaires

Durant ces deux années, la Croix-Rouge a pris une place particulière dans la vie des habitants des communes ayant subi de plein fouet les inondations. Que ce soit pour un coup de main, une aide alimentaire momentanée ou un soutien moral, nombreux sont ceux qui ont bénéficié des services de l’organisation. Si bien que certains ont fait le choix aujourd’hui de s’investir pleinement en tant que volontaires.

C’est le cas, entre autres, de Jacques, sinistré à Chaudfontaine. "Je suis devenu volontaire dans un cadre de remerciement. On a rencontré des gens qui se sont dévoués sans compter, des heures durant, qui ont été formidables à notre égard, qui ont montré beaucoup de patience et de générosité. La Croix-Rouge est toujours présente: un petit coup de téléphone, un contact informel… elle fait toujours partie de notre vie", confie-t-il. Un engagement devenu également une évidence pour Monique, dont la mercerie, à Ensival, a été complètement dévastée. "Je me suis dit que je rendrai la pareille à la Croix-Rouge quand ça irait mieux. Et voilà, je suis devenue bénévole depuis l’ouverture de la nouvelle antenne d’Ensival… qui est installée dans mon ancien commerce !"

À La Brouck

Ce mardi 11 juillet, la Croix-Rouge a installé un pavillon permanent à La Brouck, à Trooz, un quartier encore fort marqué par les tragiques événements de 2021. Celui-ci devrait être opérationnel d’ici quelques jours.

Le lieu servira notamment pour l’organisation d’activités à destination des habitants (telles que les formations de base données par la Croix-Rouge). Une manière d’y maintenir également le lien social et de continuer à offrir une aide directe aux citoyens.