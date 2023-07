Herve: un véritable plateau de jeux pour Rue du Bocage

Le festival Rue du Bocage se tiendra dans le cœur historique de Herve les samedi 26 et dimanche 27 août 2023, juste avant… la rentrée scolaire (via les nouveaux rythmes scolaires). Le Festival des arts et de la rue repart sur les (bonnes) bases de 2022, à savoir 22 compagnies professionnelles le samedi et le dimanche. Un dimanche qui, et c’est l’une des nouveautés de cette 27e année du festival, s’ouvrira dès 12h "pour une restauration en musique".