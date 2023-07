Opération antiterroriste rue de Dison à Verviers ce jeudi matin

Liées à des opérations menées aux Pays-Bas et en Allemagne

L’intervention de la police belge à Verviers et plus largement en région liégeoise serait liée à des opérations menées simultanément aux Pays-Bas et en Allemagne. Le ministère public néerlandais informait en effet ce jeudi matin qu’un homme de 29 ans originaire du Tadjikistan et sa femme ont été arrêtés aux Pays-Bas. "Ils sont tous deux soupçonnés d’avoir commis des actes préparatoires à des infractions de terrorisme". Soupçonné " d’appartenir à l’organisation terroriste État islamique", l’homme aurait "reçu l’ordre de préparer un attentat terroriste", ajoute la RTBF. Les plans "n’étaient pas encore concrets", selon le ministère public néerlandais, mais ils étaient "suffisamment sérieux" pour justifier une intervention.

Les suspects aux Pays-Bas étaient en contact avec plusieurs personnes résidant en Allemagne où sept personnes au total ont été arrêtées. Dans un communiqué diffusé ce jeudi matin également, le procureur fédéral allemand soulignait les faits repris dans le mandat d’arrêt: "Peu de temps après le déclenchement de la guerre en Ukraine, les suspects ont quitté ce pays pour se rendre en Allemagne. Fin juin 2022, ils ont formé une organisation dont l’objectif était de commettre des attaques terroristes dans l’esprit du groupe État islamique. L’homme arrêté aux Pays-Bas aujourd’hui faisait également partie de l’organisation". Ils ont "envisagé des cibles d’attentats en Allemagne, repéré des lieux de crime possibles et essayé de se procurer des armes", selon le communiqué du parquet allemand. Ils ont été arrêtés dans la région de Rhénanie du Nord-Westphalie, dans l’ouest de l’Allemagne.