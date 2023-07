Sous la présidence de Valérie Dejardin (la bourgmestre de Limbourg), ce bureau exécutif a accueilli neuf nouveaux membres: Régis Decerf (président du CPAS de Dison), Gaëlle Denys (présidente du CPAS de Verviers), Nadia Loukia (présidente de l’USC, Union socialiste communale, de Pepinster), Vanessa Labruyère (échevine à Stoumont), Grégory Schons (présidente de l’USC et conseiller CPAS à Malmedy), Yoann Frédéric (président du conseil communal de Spa et fils d’André Frédéric), Natacha Mossoux (présidente de l’USC et chef de groupe au conseil communal de Welkenraedt), Vincent Swartenbrouckx (conseiller communal à Jalhay) et Alizée Dobbelsteinne (représentante des Jeunes socialistes).

Les nouveaux rejoignent les membres du bureau exécutif qui étaient déjà en fonction: Valérie Dejardin (présidente de la fédération et bourgmestre de Limbourg), Stephen Bolmain (échevin à Limbourg et secrétaire fédéral faisant fonction de la fédération du PS), André Frédéric (président du parlement wallon et chef de groupe au conseil communal de Theux), Ersel Kaynak (échevin à Malmedy), Malik Ben Achour (député fédéral et chef de groupe au conseil communal de Verviers), Chanelle Bonaventure (députée fédérale), Véronique Bonni (bourgmestre de Dison), Didier Gilkinet (bourgmestre de Stoumont) et Aurélie Kaye (conseillère communale à Theux).