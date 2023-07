Région verviétoise : les écoliers ont-ils déserté les bancs avant la nouvelle date officielle des vacances ?

Du côté de l’école fondamentale Notre-Dame Heusy, la directrice Patricia Neuenschwander n’est pas aussi optimiste. "Le nombre d’absents est assez élevé depuis la fin des épreuves vendredi. Et il risque de l’être encore plus une fois les bulletins distribués et les CEB remis jeudi".

Certificats ou honnêteté ?

Là où le certificat est brandi par certains parents, beaucoup d’autres jouent par contre la "carte de l’honnêteté", commente Morgane Mossay, directrice primaire au collège Saint-François-Xavier 1 à Verviers. "Nous sommes dans une école multiculturelle et on est face à des parents qui nous disent très franchement qu’ils quittent le pays aujourd’hui ou demain parce qu’ils retournent en vacances dans leur région d’origine une fois l’année et que s’ils ne prennent pas les billets au moment où ils sont moins chers, ils ne peuvent tout simplement pas y aller pour des raisons financières ". Et SFX 1 de compter quelques cas tout au plus une dizaine de certificats et de départ assumés en vacances sur 260 élèves. "On ne peut pas dire à ce stade qu’il y ait vraiment des abus. On s’attendait à bien pire que cela. On ne se disait pas qu’on allait avoir une école vide mais presque".

"Déclarés" à l’obligation scolaire

Même son de cloche à SFX2 où trois familles connaissaient des différentiels de plusieurs milliers d’euros sur des tickets pour aller voir leur famille si le départ ne se faisait pas anticipativement. "Humainement, cela peut tout à fait s’entendre". Bien que la direction se doit de déclarer à la Direction générale de l’enseignement obligatoire si les absences dépassent 9 demi-journées injustifiées. "Et dans ces cas de figure là, on y arrive vite", souligne le directeur.

Des contrôles seront d’ailleurs renforcés par le ministère, comme c’est le cas à l’Athénée de Spa notamment qui attend de la "visite" dès septembre…

"La problématique a toujours existé"

Des chiffres "insignifiants" pour Christophe Dormans, le directeur de l ’école fondamentale SFX2 à Verviers, qui compte ce mardi 2 absences sur 260 élèves. "Je ne les mettrais même pas en lien avec la réforme du rythme scolaire. La problématique des absences en fin d’année scolaire a toujours existé même quand l’année se terminait le 30 juin". C’est "le risque" d’une "absence plus allongée" entre le 30 juin et le désormais actuel 7 juillet inclus qui inquiétait. "Et ce n’est pas le cas cette année". Ce dernier de souligner les activités attractives mises en place ces derniers jours: "initiation hockey, excursions." Tout au plus, l’école pourrait connaître un taux un peu plus élevé d’absentéisme jeudi et vendredi, la remise des CEB étant programmée ce mercredi soir.