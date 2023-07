Le Grimp Verviers, dernier recours pour certaines missions des pompiers

Ils s’occupent aussi bien du secours de personnes, que d’animaux, et peuvent parfois récupérer des personnes blessées, ou décédées. "Nous sommes appelés selon les difficultés de nos interventions et nos missions du quotidien: que ce soit quelqu’un de blessé, de vivant, de perdu ou de décédé. Nous sommes appelés dans des circonstances plus extrêmes car les moyens traditionnels des sapeurs pompiers sont limités ou insuffisants ou manquants. Donc, la mission peut-être différente à chaque fois, cela peut-être aussi bien pour les animaux que les humains."

Depuis le début de l’année, le Grimp de la zone VHP est intervenu sur plus d’une quinzaine de missions.

Verviers, ville pionnière du sauvetage de la dernière chance

En province de Liège, le centre de formation a été créé en 1998 par Maurice Levaux. Il a intégré à l’École du Feu de la Province de Liège les connaissances permettant la bonne construction d’une équipe spécialisée Grimp. C’est en France qu’il est allé se former au Centre national de formation secours en milieu périlleux et montagne de Florac, dans le département de Lozère. La zone de secours VHP (Vesdre-Hoëgne & Plateau) est une référence en Belgique, reconnue par les autres zones.

"Ça a démarré à Aywaille dans les années 2000 quand ils ont demandé les premiers formateurs. J’ai mis les pieds là-dedans avec quelques collègues, nous étions une dizaine de Verviers." Le caporal Adrien Destrebecq a succédé à Maurice Levaux, dans le rôle de formateur spécialiste responsable du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux. "Nous avons été les premiers formateurs à former l’ensemble des pompiers de la Province de Liège pour commencer à être uniformes dans nos techniques. C’est ainsi que ça a démarré."

Lors de notre rencontre, c’est Adrien Destrebecq qui mène les instructions pour une formation de perfectionnement de techniques, entre différentes zones de Wallonie.

En Belgique, toutes les zones de secours n’ont pas leur Grimp

Toutes les zones ne possèdent d’ailleurs pas d’équipe Grimp. "Certaines zones n’ont pas de membre spécialisé du Grimp, n’en ont plus, ou pas, et n’en auront peut-être jamais." Évidemment, une collaboration existe pour intervenir dans ces zones qui sont dépourvues de cette unité spécialisée. "Ce sont alors des conventions entre les zones qui permettent de faire intervenir le Grimp dans une autre zone de secours, afin de pallier les éventuelles interventions qui nécessitent nos compétences."

Qui intervient ?

Les limites entre les interventions des pompiers et des membres du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux sont bien définies selon le ministère, notamment dans les domaines évoqués précédemment, quand les interventions nécessitent des moyens supplémentaires par rapport aux sapeurs-pompiers.

" Les interventions sont définies légalement entre les interventions menées par le Grimp et les pompiers. Nous ne travaillons pas avec des cordes sur des incendies, cela paraît tout de même assez logique, il n’est pas demandé à nos équipes d’aller dans le feu avec des cordes. Mais, par contre, nous pourrions être amenés à sécuriser des bâtiments, des toitures, etc. On va pouvoir faciliter le travail d’un pompier qui doit se rendre sur le toit d’une usine ou s’il doit se rendre sur un bâtiment qui, après incendie, menace de s’écrouler, etc. Nous pouvons faire de la sécurisation avant, pendant et après des incendies. Chacun use de ses compétences.

La pression pour le Grimp s’avère toujours à son maximum car si l’équipe n’y va pas, personne ne saura y aller.

Interventions de dernier recours

"On trouvera toujours des solutions, c’est à cela qu’on est entraînés. Au-dessous de nous, il n’y a plus personne. Et ironiquement, je dis parfois: si vous cherchez Spider Man, il est en face de vous. Nous sommes le dernier recours dans certains domaines."

Souvent confrontés à des victimes en situation extrême, le sauvetage s’effectue grâce à leurs techniques spécialisées. "On arrive dans des difficultés qui nécessitent l’intervention de cordes avec des techniques qui relèvent de la spéléologie, de l’alpinisme, etc. Donc nous n’avons pas le choix, de toute façon."

Une équipe de recherche

De nombreuses missions occupent le Grimp de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau. Cette région touristique propose des activités dont certaines qui se pratiquent en hauteur.

En cas d’accident en altitude, une équipe spécialisée intervient: le Grimp. "Nous avons les parapentes à Coo, les parachutistes à Malchamps (aérodrome de Spa). C’est d’abord ce qui a fait notre grande image au début car il y en avait beaucoup. C’est ce qui a fait notre bataille et notre développement", explique Adrien Destrebecq.

Mais d’autres missions de sauvetage sont venues s’ajouter au fur et à mesure des années. "Nous sommes devenus une équipe de recherche avec le DNF (NDLR: le Département de la nature et des forêts de la Région wallonne) et la police, avec qui nous avons formé des groupes. Comme nous sommes équipés en vêtements de randonneurs extrêmes, été comme hiver, nous sommes mieux préparés pour aller dans les Fagnes. Les pompiers, par exemple, sont avec leurs bottes et leur tenue feu. Cette tenue n’est pas adaptée pour faire une randonnée de 20 km dans les Fagnes, avec leur EPI feu (équipement de protection individuelle) . Nous, nous avons justement du matériel de transport adapté pour ces milieux-là. Nous avons acquis une roue mule (NDLR: la roue mule est un support qui permet de coucher une personne et de l’évacuer) . On pose la victime sur cette plateforme devenue un brancard, tirée par les membres du Grimp, avec une grande roue qui permet de passer dans les chemins les plus périlleux, les plus étroits, les caillebotis (passages en bois que l’on retrouve notamment dans les Fagnes), etc. Ce sont ces arguments que nous mettons en avant, en disant que nous sommes des personnes de terrain, qui connaissent le terrain, nous faisons de l’entraînement en tout temps, etc."

Leur mission: ramener les victimes de zones sensibles

Évidemment, le Grimp doit parfois intervenir pour sauver des personnes blessées qui ne sont plus en mesure de se déplacer. "De plus en plus, nous sauvons des blessés. Car il faut ramener les personnes. Nos engins ne peuvent pas aller dans les Fagnes car ce sont des zones protégées, boueuses. Donc nous y allons à pied, avec la roue mule. Avec cet équipement, nous avons acquis une nouvelle mission de secours."

En zone urbaine aussi

Mais il ne faut évidemment pas oublier que le Grimp intervient dans des zones urbaines. "On retrouve des interventions en ville, nous n’avons pas besoin de montagnes, car c’est la notion de hauteur qui compte. Quand on a quelqu’un au 4e étage qui est médicalisé horizontalement, il faut le sortir. Et si nos engins aériens ne savent pas aller jusqu’à la fenêtre, nous, on y va. Nous sommes entraînés à faire du sauvetage par corde partout. Les deux dernières interventions que j’ai faites, c’était deux missions en renfort ambulances. Nous sommes arrivés devant une maison où l’échelle aérienne ne savait pas atteindre la fenêtre. C’était une pièce à l’étage, où la dame était vraiment mal en point. Elle était là depuis 12 heures, abandonnée et en malaise. Pour les pompiers, la difficulté était de la sortir car l’escalier ne le permettait pas, dans une civière à l’horizontale. Nous sortons par les fenêtres le long de la façade ou de notre échelle que nous plaçons comme un point haut, nous l’utilisons comme si c’était un énorme mât de rehausse au-dessus de la maison et nous venons avec nos cordes."

Toujours réduire le temps d’attente

Le Grimp de la zone VHP compte, dans son périmètre d’intervention, certains lieux spécifiques, qui nécessitent de mettre en place des techniques bien préparées.

Le Grimp doit intervenir pour des victimes égarées, dans des situations périlleuses: qu’elles soient blessées voire décédées, ou tout simplement dans l’impossibilité de se dégager de l’endroit où elles sont.

Intervenir rapidement

L’objectif de l’équipe est toujours d’intervenir le plus vite possible, même si un temps d’attente est inévitable. "Nous avons une chaîne d’organisation à respecter. Nous essayons de faire au plus court. Dès qu’il y a un accident, il faut un témoin, celui qui va contacter le 112, dans de rares cas la personne elle-même. Eux, par rapport à certains protocoles, doivent libérer les moyens définis par le ministère et c’est la procédure qui suit derrière. Les zones de secours reçoivent le message, envoient ce qui est défini comme départ: un officier, une pompe et une ambulance, selon les demandes. C’est seulement après que nous faisons une analyse des risques et que nous montons en puissance avec la demande de renforts spécifiques. Mais cette attente est nécessaire, elle est inévitable. notre objectif est de toujours réduire ce temps au maximum. La notion de temps pour nous, on sait qu’elle existe, on la prend en compte, on y travaille en faisant des préparations au préalable avec nos entraînements, nos plans d’interventions d’urgence, etc.", explique Adrien Destrebecq.

Le temps compte

Les membres du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux doivent intervenir dans des situations complexes, où une personne parfois blessée doit être secourue au plus vite possible. "Ce qui me tracasse le plus, dans ma zone et dans la voisine avec laquelle nous sommes en partenariat, donc la zone 5 (zone de secours Warche-Amblève-Lienne), c’est que nous avons des parachutistes et des parapentistes. Depuis 20 ans, nous allons les chercher et nous avons déjà eu deux cas où les personnes étaient dans un état cyanosé et blanchâtre. C’est-à-dire qu’elles faisaient un pseudo-malaise cardiaque, un état de choc en tout cas avéré et plus grave. Ces personnes se retrouvent en suspension dans le vide car leur voile est accrochée aux arbres. Dans cette position, il peut se produire, après 15 minutes, des chocs de compression des artères, etc. Cela peut être mortel après 20 minutes. Heureusement, nous avons toujours sauvé des personnes conscientes. Mais si une personne percute une branche et saigne abondamment, tout le temps d’alerte démarrant du témoin reste primordial. Ce temps existe et on fait tout pour le diminuer au maximum. On s’entraîne sur des sites, publics ou privés, à risques potentiels: pour Plopsa Coo, sur le télésiège. À l’aérodrome de Spa, nous nous entraînons dans les arbres derrière la plaine, etc. On ne veut pas que des accidents arrivent sans que nous ayons une préparation."

Pas d’échec

Jusqu’à présent, le Grimp de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau s’est montré très efficace, au point de n’avoir jamais rencontré un échec afin de récupérer une personne dans ses missions. "Dans notre zone, et même dans notre province, nous avons 100% de réussite, mais comme toute cette organisation a mis du temps à se mettre en place, nous pouvons parfois avoir des difficultés à obtenir du matériel spécifique rapidement. On arrive quand même à obtenir un bon niveau d’optimisation dans la zone VHP mais on doit toujours encore acheter du nouveau matériel, car il y a une date limite d’utilisation et surtout, les techniques évoluent, se modernisent."

Évidemment, le Grimp se rend parfois sur des zones d’intervention où la personne est décédée, mais il ne leur est jamais arrivé de ne pas pouvoir atteindre un individu ou un animal. L’objectif du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux est d’intervenir le mieux possible: rapidement, de manière sécurisée et avec du matériel qui permet que tout cela se fasse de manière optimale.