Avis négatif pour le projet de complexe immobilier à la Sapinière, à Maison-Bois

Rien n’est moins sûr. Un avis défavorable vient de se joindre au dossier, celui qui fait suite à un recours déposé par la Ville de Verviers.

En effet, si la fonctionnaire déléguée de la Région wallonne pour l’urbanisme en province de Liège a délivré le permis au promoteur, la société Roodimmo de Guy Vosse, le projet a continué d’attirer les oppositions. Pas de la Commune de Pepinster où se trouve le site en question et dont le collège communal avait rendu un avis favorable, mais bien de la Ville de Verviers, sur le territoire de laquelle serpente la voie d’accès, étroite, via la drève de Maison-Bois (la Sapinière se niche au bout d’un chemin et d’une charmille entre Maison-Bois et le golf du Haras).

"Pas pertinent"

Après la délivrance du permis par la fonctionnaire déléguée, le collège communal verviétois, quelque peu poussée par des opposants locaux, avait déposé un recours contre ce permis. Avec un certain succès puisque la Commission d’avis sur les recours a rendu un avis défavorable au projet.

L’un des arguments porte sur la densification de l’habitat, non souhaitée, de la clairière, de même que l’artificialisation des sols. Pour la CAR, le site "ne constitue pas, sur un plan urbanistique, un lien pertinent pour envisager une densification de l’habitat, et ce quelques (sic) soient les qualités du projet, qui, en l’espèce, ne sont pas contestables", a-t-elle écrit notamment au ministre responsable.

Car il revient désormais au ministre de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus, de trancher. Dans un sens comme dans un autre, en délivrant ou non le permis au promoteur, avec encore la possibilité ensuite d’un recours au Conseil d’État. Mais il se retrouve actuellement dans une situation qu’on appelle communément "le cul entre deux chaises".

En effet, d’un côté, il y a le permis accordé par la fonctionnaire déléguée de la Région wallonne ; de l’autre, il y a désormais l’avis défavorable de cette commission d’avis sur recours de la Région wallonne.