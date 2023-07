Vous le savez, à L’Avenir on est friand de ces cocasseries liées aux panneaux de signalisation. Ainsi, à Herve, et plus précisément au croisement de la rue des Cloutiers avec la rue Nicolas Hardy (sur Xhendelesse, donc), on a pu voir ces deux déviations antagonistes. Amusant, surtout que la rue des Cloutiers est la seule, venant du bas de Xhendelesse, à permettre un accès à la rue Albert Leclercqs (et à l’école communale) sachant que le carrefour Chapelle Adam est fermé et que l’accès via la rue du Bief est condamné. Bref, cette semaine, ce n’était ni à l’est ni à l’ouest qu’il fallait aller, mais tout droit. De quoi en perdre le nord venant du sud !

Quand la Ville "oublie" ses héros

La Ville de Herve a confirmé, lundi soir, la dénomination du " Clos Gaston Rahier " à Chaineux, en hommage au "petit homme par la taille mais grand homme par le talent" Gaston Rahier.

La séance du conseil communal fut assez surréaliste, d’ailleurs. Puisque la Ville de Herve a indiqué que ni Herve ni Thimister-Clermont n’avaient mis à l’honneur l’un de nos plus grands pilotes de motocross et de rallye-raid car… "On ne savait pas s’il était de Thimister ou de Herve". Originaire du Houlteau, il était bel et bien citoyen Hervien, né à Chaineux le 1er février 1947 (et enterré à Chaineux suite à son décès survenu le 8 février 2005 à l’âge de 58 ans). Pourtant, notre très estimé collègue du Courrier de Herve, lui, n’a pas oublié "Gastounet", et il ne s’est pas privé de rappeler aux élus que le Mérite sportif belge de 1977 (il sortait de trois titres mondiaux en 125 cm3), et par ailleurs lauréat du mérite sportif verviétois (Challenge Jean Voisin) en 1976 (juste après son ami et préparateur physique Hubert Plumanns, en 1975), avait été mis à l’honneur jadis par feu André Smets (bourgmestre de Herve de 1984 à 2010). "Nom d’un chien, Gaston Rahier c’était quelqu’un ! Ça va peut-être raviver la mémoire des Chaineutois qui en seront fiers", a même commenté Luc Malvaux. Finalement, les élus se sont félicités que "Gaston soit un Hervien".

Verviers: ici, la Lune…

Des cosmonautes sur la "soucoupe volante" de Verviers? ©ÉdA Fr.D.

Les avis sont partagés sur le nouvel auvent en cours d’aménagement sur la place Verte de Verviers. Certains l’adorent, d’autres l’abhorrent. D’un côté comme de l’autre, on l’appelle parfois "la soucoupe volante" (qui ne vole pas), "le vaisseau spatial", etc.

En tout cas, ceux qui y auront jeté un coup de ce mercredi n’auront pas manqué de comparer les ouvriers qui étaient en train de donner un coup de peinture sur le toit, en tenue de sécurité, à des cosmonautes, comme on les voit ci-dessous.

L’Avenir Verviers qui permet d’intercepter un meurtrier en cavale

Cette semaine, sur Twitter, on est tombé sur le récit à peine croyable d’un duo d’amis français qui a passé cinq jours avec Adrien Rompen, meurtrier en cavale. Une histoire complètement folle, alors que personne ne semblait savoir où se trouvait le Welkenraedtois. Et détail piquant, c’est en tombant sur les articles de L’Avenir Verviers, via un moteur de recherche, qu’Adrien Rompen a été confondu. Ce qui nous inspire deux choses. La première, ce sont ces avis de recherche qu’on a tous vus, complètement dépassés. "Le 6 décembre 2018, l’individu portait une casquette noire et…", alors qu’on est en 2023. Conseil: si une personne est recherchée, mieux vaut la signaler directement. La seconde, c’est "l’excellent travail des services de police en charge du dossier qui a permis la localisation de l’intéressé", comme cela nous fut communiqué mardi matin par le Parquet. Loin de nous l’idée de penser que la police ne fait pas de l’excellent travail, mais dans ce cas précis, soit Adrien Rompen a été reconnu par des touristes, soit il a été intercepté par la police espagnole (les Mossos d’Esquadra) parce qu’il se promenait… torse nu. On est bien plus dans la compilation du hasard et de la chance que dans le cadre d’une enquête internationale menée par nos plus fins limiers.

Urgent, vraiment ?

Recours en justice d’une des deux entreprises soumissionnaires (celle qui n’avait pas été retenue lors de l’attribution du marché public), annulation dudit marché par le collège communal, lancement d’un nouveau marché… L’achat de modules préfabriqués pour aménager une école provisoire à Ensival, le temps de construire une nouvelle école à la place de celle sinistrée par les inondations, urge… urgemment. L’objectif est de recevoir ces modules à partir de la mi-août. Il n’y a plus de temps à perdre, a reconnu l’échevin verviétois des Travaux, lors du conseil communal de ce lundi. Maxime Degey (MR) a d’ailleurs dit que le dossier serait sur la table du collège communal de ce jeudi, en vue d’attribuer le nouveau marché public. Sauf qu’il n’y est pas venu, il n’était administrativement pas encore prêt, paraît-il. Oui, oui, c’est urgent…

Fracture numérique (et démocratique ?)

Comme quasi chaque fois, Claude Orban (Les Engagés) a oublié, au conseil communal de ce lundi à Verviers, d’allumer son micro pour être entendu (et enregistré) via la diffusion des débats de l’assemblée sur Youtube.

"Ce n’est pas grave", a-t-il fait quand on le lui a fait remarquer et après avoir enfin appuyé sur le bouton. De toute manière, a-t-il ajouté, "si la population verviétoise voulait vraiment savoir ce qu’on a dit, elle serait là". Vu le brouhaha et l’info qu’il y avait quand même 21 personnes qui suivaient le conseil en ligne, Claude Orban s’est repris (temporairement): "Il faut aussi profiter des technologies modernes, je suis le premier à le dire." Puis de récidiver: "Mais celui qui sait se déplacer peut venir…"