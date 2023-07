Comme nous l’avions annoncé, le magasin Action de la rue Lucien Defays, à Verviers, va déménager vers l’ancienne usine Dyvertex, rue Victor Besme (en face de la station Esso Express et du Burger King, près de l’entrée d’autoroute d’Ensival), à côté d’un nouveau supermarché Carrefour. Le départ des locaux de l’ancien Delhaize de la rue Lucine Defays est programmé pour le 27 juillet prochain.

À nouveau un 2e Aldi à Verviers

Non loin de là, au croisement du boulevard des Gérardchamps et de la rue Fernand Houget, un supermarché Aldi doit s’installer entre les magasins Plum’Art et Diabolo Mégastore. Cela sonnera ainsi le retour d’un 2e Aldi à Verviers, après la fermeture de celui de la rue Peltzer de Clermont.

Le pâtissier-chocolatier M.Moineau à Spa, c’est fini !

La boutique ouverte par Michael Moineau depuis 2017 fermera définitivement ses portes le 16 juillet, pour raisons familiales. Mais le couple annonce l’arrivée prochaine d’un autre projet.

Kd’eau Idéal ferme

La boutique qui proposait des idées de cadeaux, en bas de Crapaurue, à Verviers, depuis la fin 2022, cessera en septembre.

Grande réouverture du Proxy Delhaize de Montzen

Ce jeudi, le Proxy Delhaize de Montzen accueillait ses clients dans une surface plus grande, après dix jours de fermeture.