Manœuvre spectaculaire ce vendredi en matinée aux alentours de 9 heures: RESA va poser une nouvelle passerelle piétonne en traversée de Vesdre entre les communes de Dison et de Verviers, en lieu et place de l’ancienne reliant la rue de Limbourg et le Chemin des Trois Fontaines (Quartier Renouprez).

Cette nouvelle passerelle est destinée à accueillir une conduite de gaz du gestionnaire de réseau qui avait été arrachée lors des inondations de juillet 2021. Historiquement, le site avait déjà subi les dommages d’une crue dévastatrice ; la grande crue de 1850 qui avait à l’époque emporté la passerelle de Haute Crotte à Stembert. "Une passerelle métallique avait ensuite été installée et supportait la conduite de gaz de RESA, une conduite de la SWDE et d’Intervapeur", note RESA. Les crues exceptionnelles de juillet 2021 ont, à leur tour, emporté cette passerelle. "Dans l’intervalle, des solutions alternatives temporaires avaient été mises en place afin de garantir l’alimentation en gaz des habitations et industries alimentées par le tronçon emporté par les eaux". Cette partie de réseau est, depuis les inondations, dépourvue d’un bouclage qui pourrait s’avérer nécessaire pour garantir l’approvisionnement en gaz de la zone si un nouvel événement imprévu venait affaiblir le réseau entre Eupen et Verviers.

Les anciennes culées en pierre ont été rénovées et une assise interne en béton armé a été ajoutée. Le chantier a été attribué à la société Lejeune et Fils de Spa qui a confié la confection de la passerelle aux Ateliers Melens & Dejardin de Jupille-sur-Meuse. La passerelle est composée d’une poutre centrale en acier sur laquelle repose la canalisation de gaz ; le platelage et la main courante ont été réalisés en bois exotique.

"Une solution de mobilité esthétique et pratique"

"Nous avons annoncé il y a quelques semaines la construction future d’une passerelle de ce type à Liège ; ici nous sommes déjà à l’étape de l’installation ! Suite aux inondations de l’été 2021, nous devions procéder à des aménagements pour faire traverser une canalisation de gaz d’une rive à l’autre et en avons profité pour apporter une solution de mobilité esthétique et pratique pour les habitants de Dison et Verviers", explique Gil SIMON, Directeur général de RESA.

Ce projet, fruit de la collaboration entre les services des communes de Dison, de Verviers, et RESA, représente pour le gestionnaire de réseaux d’énergies liégeois un investissement de 240 000 euros, avec une participation des deux communes.