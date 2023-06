Tout sur le conseil communal de Waimes : travaux à l’école maternelle, pénurie de médecins, égouttages

1. Rénovation de l’école maternelle Pallier les faiblesses en matière d’isolation des établissements scolaires de la commune de Waimes est un objectif de la majorité. Au conseil, ont été approuvés les conditions et le mode de passation pour la rénovation de l’école communale maternelle – un bâtiment vieux de 32 ans – dans le cadre du projet RenoWatt. Au programme: remplacement des vitrages, rénovation des châssis, isolation d’une partie du toit. En tout, 180 000 euros seront investis. Une rénovation qui en appellera d’autres à l’avenir du côté de l’école d’Ovifat et de Sourbrodt. Le chantier de l’école de Waimes pourrait commencer dès l’automne. Et le bourgmestre Daniel Stoffels de rappeler que cinq établissements scolaires sont déjà munis de panneaux photovoltaïques et "7 autres le seront dans les semaines à venir. On se livre à un combat au niveau énergies, commente-t-il, hors conseil. On a aussi notre projet de centrale de chauffe à bois qui avance à grands pas".