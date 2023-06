10 élus communaux créent un nouveau groupe pour "dépoussiérer" le système (vidéo)

"Il est ouvert à d’autres personnes, à tous les partis politiques. Le groupe est amené à évoluer et à fédérer les gens qui partageraient nos valeurs et nos idées", explique d’emblée Diane Jacqmin conseillère EPH à Herve. Un groupe qui n’a pas de "vocation politique", insistent les membres. Il y a aussi: Boris Chandelle, conseiller communal à Herve (EPH) ; Frédéric Debouny, président du conseil communal à Aubel (Aubel Demain) ; Simon Dethier, échevin à Malmedy (Alternative) ; Dorian Kempeneers, conseiller de l’action sociale à Pepinster (Pepin) ; Stany Noël, conseiller communal à Waimes (Waimes&Vous#) ; Doris Quadflieg, échevine à Pepinster (Pepin) ; Arnaud Scheen, échevin à Baelen (ACBM) ; Marie Stassen, bourgmestre de Plombières (OCP) ; Tanguy Wéra, échevin à Stoumont (Vivre Ensemble)

Quel objectif ?

Ce groupe "Ce qui nous lie" défend des thématiques variées, bien que l’actualité climatique soit au centre des préoccupations. "Les différentes crises que nous avons connues durant cette mandature nous montrent qu’on va devoir s’unir pour agir. On n’en est plus aux petites mesures. On doit réfléchir en termes de territoire avec un besoin de décisions structurelles fortes au niveau des pouvoirs supérieurs", complète la bourgmestre de Plombières, Marie Stassen (OCP). L’objectif est que le message soit plus fort que le groupe. "Nous sommes des citoyens en responsabilité", clament-ils.

Pourquoi se regrouper ?

"Ça nous paraissait important de se rassembler pour avoir plus de poids et mener une action plus pertinente. Nous porterons la même couleur pour aller dans le même sens, tout en venant d’horizons différents, un peu comme l’équipe des Diables Rouges", répond Frédéric Debouny, président du conseil communal aubelois (Aubel demain).

Comment ? En repensant la manière de faire de la politique, en "dépoussiérant les structures actuelles". Notamment en multipliant les coopérations entre les communes "à travers des outils transcommunaux. On a par exemple chacun dans nos communes un PST (programme stratégique transversal)", rappelle Doris Quadflieg, échevine de Pepinster (Pepin).

Concrètement, rien n’est encore tracé. Leur but est de construire ensemble de nouveaux projets qui soient supracommunaux. Dans une optique de partager les idées, de s’inspirer de ce qui se fait ailleurs pour se développer. Le citoyen est d’ailleurs invité à rejoindre le groupe, la participation citoyenne fait partie de sa philosophie.

Appel aux Verviétois

"On pense que son arrondissement sans son chef-lieu n’est rien. On lance un appel aux Verviétois parce qu’ici, les communes rurales sont relativement bien représentées. On a besoin de se nourrir de leur réalité urbaine pour mieux se compléter", indique Marie Stassen.

Infos: cequinouslie.blog