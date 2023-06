Soulagement pour les écoles sinistrées : les conteneurs toujours bien payés

Lundi 19 juin 2023, la députée libérale au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Stéphanie Cortisse, interrogeait le ministre du Budget et des Bâtiments scolaires, Frédéric Daerden (PS), concernant l’enveloppe de 25 millions d’euros permettant aux écoles sinistrées depuis les inondations de juillet 2021 de couvrir les frais de location des containers. La députée demandait une prolongation du délai pour déposer les dossiers . Elle a été entendue ce jeudi 29 juin puisque le gouvernement a pris la décision d’adapter le mécanisme de subvention. Dès lors, une proposition de décret portée par la majorité sera prise en considération dès le 5 juillet au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Concrètement, les modifications portent sur la prolongation du délai de soumission des demandes, porté jusqu’au 31 juillet 2024. Une prolongation de la période de couverture des locations temporaires, en remplacement des locaux touchés, a été également proposée jusqu’au 31 juillet 2024. Par ailleurs, les critères d’éligibilités sont élargis aux dossiers de travaux soumis à permis d’urbanisme pour des raisons de sécurité. "Un dialogue étroit avec les écoles et les pouvoirs organisateurs nous a permis de proposer des adaptations et des assouplissements à nos subventions suite aux inondations. Cela permettra de rencontrer les réalités de terrain et de ne laisser aucun PO sans solution" , commente Frédéric Daerden.