Qui est le nouvel échevin des Finances de Dison, Jean-Jacques Deblon ?

C’est effectivement l’étonnement. D’un côté, je suis pris d’une tristesse et d’une désolation de la situation. J’étais loin de m’imaginer que cela allait évoluer dans ce sens-là. Il faut savoir que Jean-Michel (Delaval), je le connais depuis de nombreuses années, il est un des anciens élèves de mon épouse, fils d’un ami… Courir après un mandat, ce n’est pas mon truc, donc ce n’est pas l’aboutissement de quelque chose mais plutôt une déduction logique de la situation dans laquelle le PS était.

Qu’est ce qui vous a poussé à poser votre candidature ?

Je suis quelqu’un qui assume et a assumé des tas de responsabilités, en tant qu’ancien directeur d’école (lire ci-après). Je me suis dit que, vu mon caractère plutôt calme et conciliant, c’était peut-être le moment d’apporter un peu de sérénité dans la situation du collège et du conseil. Sans compter qu’il y a eu des sollicitations gentilles aussi, des personnes qui m’ont dit que j’étais celui qu’il fallait. Tout bien réfléchi, je me suis dit que j’avais peut-être la maturité pour endosser ce rôle.

C’est la première fois que vous intégrez un collège communal. Un mot sur votre parcours en politique ?

J’ai pris mon affiliation au PS le jour de la fusion communale, en 1976. Il s’agissait de mettre un nouveau collège en place à Theux (NDLR: dont il est originaire). Commune socialiste depuis très longtemps et qui a alors basculé dans le libéralisme. Fleur au fusil, je suis devenu trésorier de la petite USC de Polleur, puis de Theux.

Vous n’êtes donc pas un Disonais pure souche ?

Je m’y suis installé en 1982, à Mont. Il fallait choisir entre Theux et Dison, on (son épouse et lui) a choisi la seconde. J’ai voulu garder le côté campagne en étant sur Mont, j’y tenais. Aujourd’hui, je suis secrétaire de l’Union socialiste de Dison depuis plus de dix ans. Étant suppléant en 2012, je suis devenu conseiller communal au décès de Marc Tasquin (NDLR: ancien président du CPAS qui a tiré sa révérence en 2017). Lors de cette mandature, je suis redevenu conseiller selon le même principe de remplacement.

Vous avez évoqué votre parcours professionnel en tant que directeur d’école, en quoi va-t-il vous aider ?

J’ai pratiqué un métier passion, maître d’école au village de Polleur pendant 15 ans avant de partir sur La Reid pendant le même nombre d’années et ensuite de prendre la direction de la grosse école communale de Theux pendant 16 ans, jusqu’en 2016 où j’ai bénéficié d’un aménagement de fin de carrière à l’âge de 56 ans. Gérer des groupes et des relations, je connais, j’avais 250 élèves et une trentaine de membres du personnel à l’école de Theux sous ma direction.

Les qualités en matière de finances de votre prédécesseur ont été mises et remises en avant à de nombreuses reprises par l’opposition au dernier conseil. Et vous, vous sentez-vous à la hauteur pour relever ce challenge ?

Évidemment. Les services techniques sont aussi là pour m’épauler. L’échevin n’est pas celui qui établit les chiffres comme on peut l’imaginer mais qui fait le contrôle politique de la chose, la transition entre l’application légale et le choix politique. Cela ne me pose aucun problème. Je me réjouis déjà des contacts humains que je vais avoir.

Un projet ou une idée relative aux compétences qui sont désormais les vôtres et qui vous tient à cœur pour l’année et demie restante ?

De garder la barque au milieu du fleuve et qu’elle flotte. Il va falloir mettre de l’équilibre dans tout, voir ce qu’on peut faire et avec quoi. Avec le Covid, la crise énergétique, les Communes souffrent financièrement, il ne faut pas se voiler la face, on va essayer que tout le monde y trouve son compte. Il y a aussi la volonté de ramener des commerces et entreprises sur Dison, cela fait partie de la démarche qu’on doit mettre en place.

Quel regard portez-vous sur la crise que traverse le PS si "proche" des élections ?

Toute crise est dommageable. J’en suis peiné pour un échevin avec lequel le reste du groupe et du collège ne voulait plus travailler car la confiance était rompue et triste pour le parti. Quand il y a des cassures, c’est dommageable, et ce à n’importe quel moment. Il y a du travail à faire pour montrer que l’ambiance et la cohésion sont revenues. On a une ferme volonté de retrouver un équilibre et de travailler dans le même sens.

De quoi Dison a-t-elle besoin aujourd’hui ?

De beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Dison est une Commune qui vit un peu sur ses acquis et la crise fait qu’on doit rogner certains budgets. Comme toutes les Communes, on a besoin de moyens. Si on veut pratiquer une justice sociale, il faut des sous.

Et si on devait vous décrire sous votre facette plus personnelle, que dirions-nous ?

Que je suis père de deux filles et que j’ai deux petites-filles et trois petits-fils, Que j’adore lire, la pêche à la mouche, mon jardin et que je suis président de la Maison de la laïcité de Theux qui poursuit de belles missions d’ouverture et culturelles.

Instabilité? C’est le troisième échevin des Finances

Souvenez-vous, c’était en octobre 2020, soit deux ans après les élections: le premier échevin socialiste en charge des Finances, Benoît Dantine, démissionnait de son poste pour des raisons "privées" tout en mentionnant ne plus se retrouver au sein du collège. "Je me suis retrouvé dans un système qui avait beaucoup changé au fil des années où l’intérêt général et le bien commun ne sont plus à l’ordre du jour. Beaucoup de réseaux sociaux, d’ego, ce n’est plus ma manière de voir les choses", avait-il déclaré. Un coup dur après le dossier des irrégularités dans les comptes du CPAS qui avait conduit Véronique Bonni, la bourgmestre, à devoir demander la démission de la présidente du CPAS Dany Wérisse fin 2019. Ce n’est qu’en octobre 2021, soit un an après le départ de Benoit Dantine que la socialiste Carine Fagnant entrait au collège. Elle n’héritait alors pas des compétences des Finances et du Budget qui avaient été transférées à l’échevin Jean-Michel Delaval, désormais débarqué du collège et remplacé par Jean-Jacques Deblon.