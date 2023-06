"C’était plutôt inhabituel": voici comment la police espagnole est tombée sur Adrien Rompen, en cavale

L’Avenir a pu obtenir davantage d’informations sur cette arrestation, d’abord via le surprenant témoignage d’une touriste qui a côtoyé le fugitif pendant plusieurs jours ( lire ici), mais aussi grâce à la police autonome de Catalogne, contactée par nos soins ce mercredi 28 juin 2023.

"Il était 13h50, ce lundi 26 juin, quand l’une de nos patrouilles a remarqué un jeune homme qui se promenait torse nu au beau milieu de la ville de Montblanc (NDLR: province de Tarragone, à un peu plus d’une heure de route de Barcelone) ", détaille le service communication des "Mossos d’Esquadra", la police catalane. "Nos hommes ont été surpris, car il est inhabituel de voir un individu inconnu dans ce coin-là du village (NDLR: 7400 habitants) se promener torse nu. Ils ont dès lors procédé à un contrôle de routine. Les faits se sont déroulés sur l’avenue Doctor Folch, à Montblanc."

L'Avenue du Docteur Folch, à Montblanc (Espagne). ©GSV

Et la banale vérification d’identité de se transformer en pêche miraculeuse. "L’homme a décliné sa véritable identité, sans opposer de résistance. Procédant au contrôle, notre patrouille a alors reçu une alerte Schengen, accompagnée d’un mandat d’arrêt européen visant ce monsieur…", à savoir Adrien Rompen.

Il se trouve actuellement à Madrid

Dans leur communication officielle, les forces de l’ordre n’évoquent donc pas l’appel téléphonique prétendument passé par des touristes français ( voir par ailleurs) mais l’heure de l’arrestation (13h50) correspond.

"De notre côté, c’est vraiment via un contrôle de routine que nous sommes tombés sur lui. Il a été arrêté dans le calme. Quant à savoir d’où il venait et ce qu’il comptait faire, on n’en sait rien et ce n’est pas de notre ressort", conclut-on du côté des autorités espagnoles qui précisent que depuis ce mercredi 28 juin 2023, Adrien Rompen se trouve à Madrid pour y être entendu par la justice et organiser la suite: son retour vers la Belgique.