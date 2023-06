Le Welkenraedtois Adrien Rompen, condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de son épouse, arrêté en Espagne

"Dans le cadre de l’évasion de Monsieur Rompen Adrien, l’excellent travail des services de police en charge du dossier a permis la localisation de l’intéressé, indique le parquet par voie de communiqué de presse. Et ce, après 17 jours de cavale. Suite à la délivrance d’un mandat d’arrêt européen, ce dernier a donc pu être interpellé et arrêté en Espagne ce lundi 26 juin 2023 par les autorités espagnoles". La procédure de rapatriement est en cours afin que celui-ci puisse réintégrer un établissement pénitentiaire belge le plus rapidement possible. L’ancien pompier volontaire de Welkenraedt, condamné en 2017 à 20 ans de prison pour le meurtre de son épouse, la Theutoise Charlène Grosdent, n’avait pas rejoint la prison de Marche-en-Famenne le 9 juin 2023 dernier, après un court congé pénitentiaire.