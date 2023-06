Inondations: on continue les démolitions à Pepinster

C’était il y a bientôt deux ans. Le temps passe mais la crainte de revivre de tels épisodes pas. Repenser Pepinster autrement pour minimiser les risques futurs fait partie du travail des autorités communales. C’est dans cette optique que le bourgmestre Philippe Godin a annoncé ce lundi 26 juin 2023, au conseil communal, que les démolitions allaient se poursuivre. En tout, une quinzaine d’immeubles vont devoir être démolis rue Massau. "Une enveloppe de 82 millions d’euros a été octroyée par le gouvernement wallon il y a quelque temps pour les communes impactées par les inondations. Pepinster étant une commune prioritaire de classe 1, on est certain d’avoir des subsides pour procéder aux différentes acquisitions et autres démolitions. La rue Massau devra faire l’objet justement d’acquisitions et de démolitions. Avec l’échevin des Travaux (Michel Legrand), nous avons rencontré tous les riverains la semaine dernière pour leur expliquer pourquoi la Région wallonne avait pris cette décision", a expliqué Philippe Godin, le bourgmestre de la commune. "Différentes études hydrauliques commandées par la Région wallonne ont été effectuées par l’ULiège. Elles arrivent à la conclusion que si on procède à ces démolitions et qu’on retravaille les bords de Vesdre et de la Hoëgne, avec une confluence la plus efficace possible, ce sont tous les quartiers en amont qui vont avoir une diminution substantielle des niveaux d’eau en cas d’inondations, environ 80 cm. Les spécialistes affirment que l’on devra faire face à de nouvelles inondations d’ici maximum 22 ans et d’après l’ULiège, ce serait dans les 5 à 15 ans, mais on ne sait pas encore de quelle importance, a ajouté le bourgmestre. Il faut en tout cas tout faire pour atténuer les conséquences."