Malmedy: week-end enchanteur à la roseraie de Bellevaux

Bernard Schmitz et son équipe proposent un week-end exceptionnel à la roseraie "Les roses de Daniel", chemin du Meunier, 6, à Malmedy: "Nous présenterons un choix de plus de 1 000 rosiers, chacun dans son milieu naturel, qu’ils soient couvre-sol, arbustifs, grimpants ou lianes. Une collection de rosiers anglais, rosiers anciens, les créations de Daniel appréciées pour leur résistance au gel et à la maladie et les rosiers de Warren Millington, cultivés en Australie et introduits en Europe par mon frère, partagent l’espace avec une collection de clématites aux fleurs et coloris très diversifiés. Les rosiers représentent l’avenir car, comme l’a montré Luc Noël dans une de ses capsules, ils se défendent très bien face au changement climatique et à la sécheresse."