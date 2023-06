Verviers: une action pour sensibiliser au sort réservé aux réfugiés

Pour ce faire, ces partenaires ont invité les passants à entrer par petits groupes dans le labo détox, une tente dans laquelle ils ont eu l’opportunité de se glisser, le temps de quelques minutes, dans la peau d’un réfugié, mais aussi de "se désintoxiquer" des préjugés. À l’intérieur, des télévisions diffusent des images mêlant des personnes embarquant sur des bateaux de fortune et des extraits d’articles de la Constitution. La suite ? Elle doit rester secrète pour conserver l’effet de surprise. "À la sortie de la tente, on propose de discuter de ce qu’ils viennent de vivre, explique Priscilla Cimetta, animatrice PAC. Seraient-ils prêts à fuir leur pays ? On entend souvent dire “qu’on ne peut pas accueillir toute la misère du monde”. Or la Belgique est loin d’être le pays qui régularise le plus les réfugiés."

Pour poursuivre la réflexion, une lecture collective du livre Pourquoi l’immigration ? est organisée le jeudi 29 juin à 18 h, à La Belle Diversité (rue Spintay, 130A). Réservation: 0496 87 60 43 ou labellediversite@hotmail.com.