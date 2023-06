La ronde de la Saint-Jean, une ancienne tradition à Malmedy

Ce vendredi, les enfants des écoles primaires parcourront le centre-ville de Malmedy à l’occasion de la Saint-Jean. Les garçons portent en bandoulière un ruban de couleur vive et les filles ont sur la tête une couronne de fleurs tressées. Main dans la main, accompagnés par des musiciens, ils forment un long serpent à travers les rues de la ville en chantant l’air traditionnel de la fête. Au terme de leur promenade en ville, lorsqu’ils rentrent à l’école, ils reçoivent un morceau de tarte au riz et un jus. Auparavant, les participants avaient droit à la "trûlée", plat traditionnel de la Saint-Jean, dont Marc Dewalque, qui fut un boulanger respectueux de la tradition nous livre une composition. "Selon les régions, la"trûlée"pouvait s’appeler trempette, trempinette ou bolée. Il en existe de nombreuses variantes. "Trûler"veut dire émietter et généralement, c’est émietter un pain dans du lait. Dans nos régions, la"trûlée"était un plat de tous les jours qui permettait de tremper le pain rassis dans le lait. Celle de la Saint-Jean était un peu spéciale car elle était épicée à la cannelle. En résumé, on prenait du lait qui venait d’être trait, qui était donc encore un peu tiède, on le versait dans un plat évasé, on l’épiçait d’un peu de cannelle moulue, on le sucrait légèrement puis on y mettait tremper du pain noir. Telle était la tradition."