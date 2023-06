Kermesse de Baelen: les enfants ont dessiné ce qu'ils aiment dans leur village

"Le thème de cette année était “ Ce que j’aime dans mon village… ” et les gagnants ont été désignés par notre échevine Audrey Beckers. Son choix a été particulièrement difficile cette année car les enfants ont fait preuve d’imagination et de diversité. Les enfants ont bien représenté leur village", se réjouit l’ASBL par voie de communiqué. Neuf grands gagnants ont été désignés par tranche d’âge. Il s’agit de Louise Nix, Lou Thiebaut et Clémence Culot pour les petits de maternelle. Alexis Christophe, Neyla Baguette et Olivia Gerkens étaient les premiers parmi les enfants de la 1er à la 3e primaire. Finalement, Constance Henry, Emma Slepsow et Nolan Gillet étaient les vainqueurs parmi la catégorie allant de la 4e à la 6e primaire.

Le concours de dessin a été suivi par différentes animations, les enfants répartis en groupes d’âges ont pu s’initier au tir à l’arc, fabriquer des signets ou encore danser.

L’association remercie encore "Alicia de la bibliothèque de Baelen, Manuela Hompesch et Thomas ainsi que son équipe de l’ASBL Pluie de Graines", pour cette belle après-midi.