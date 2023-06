Le nouvel échevin Jean-Jacques Deblon a prêté serment à Dison

1. Jean-Jacques Deblon, nouvel échevin Jean-Michel Delaval destitué de son poste d’échevin, le conseil communal de Dison a voté pour l’installation du conseiller communal socialiste Jean-Jacques Deblon afin de le remplacer en qualité de quatrième échevin des Finances, du Budget, de l’Emploi, de la Population ou encore de l’Agriculture. Ce dernier a juré fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Jean-Michel Delaval et Jean-Jacques Deblon ont alors échangé leur place, dans le calme et sans aucune animosité.