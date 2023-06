Distributeurs de billets à Gemmenich: les travaux ont commencé

Celui-ci a été signé ce mardi avec le cahier des charges pour les petits aménagements nécessaires. "Une première partie des travaux (NDLR : déjà démarrée) doit être réalisée par la fabrique d’église, pour démolir et évacuer tout ce qui datait encore de l’ancien syndicat d’initiative puis ouvrir la baie. C’est un peu de gros œuvre, c’est placer une poutrelle, remplacer un linteau et c’est tout, puis Batopin dans une deuxième phase viendra installer les distributeurs et réaliser les menuiseries extérieures et les finitions, tous les petits raccordements électriques."

Batopin a, quant à lui, déjà déposé sa demande de permis de bâtir pour le changement d’affectation, l’ouverture de la baie et l’enseigne lumineuse. "Ce sera un permis qui sera traité en interne par la Commune. On devrait pouvoir le délivrer en août ou en septembre. Et on espère avoir les distributeurs pour fin d’année !", avance l’élu. L’entité de Plombières récupérera ainsi deux distributeurs dits "neutres" avec un retrait possible pour tous les citoyens disposant d’une carte de débit ou de crédit. Les clients de Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC/KBC et ING pourront également y déposer de l’argent.