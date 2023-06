Des fidéli-bons pour tester le circuit court, comme à l'Orchestre à Pots à Verviers

"Ces fidéli-bons permettent d’offrir une régularité aux clients. L’idée est d’accompagner les gens dans la mise en route d’une habitude à aller dans une épicerie de proximité en leur donnant, entre guillemets, une carotte, à savoir une réduction de 20% sur un panier d’achats hebdomadaire", détaille Vincent Mahiat, le patron. Concrètement, deux carnets sont disponibles sur demande auprès des commerçants: l’un de 5 € de réduction pour 25 € d’achats et l’autre de 2 € de réduction pour 10 € d’achats (à raison d’un bon par semaine). "Cela comprend 15 passages chez nous, à utiliser entièrement sur 8 mois, uniquement sur de l’alimentaire. Cela permet d’avoir le temps de voir qu’on dispose d’un bel assortiment de produits mais aussi de prix accessibles."

La Région reversera alors la totalité des réductions aux commerçants. "C’est gagnant pour le client, qui découvre des produits et qui paye moins cher. C’est gagnant pour le magasin, qui ne doit pas payer pour cette action. Et c’est gagnant aussi pour les producteurs et la Région, puisque ça participe notre survie", conclut Vincent Mahiat.

Où se procurer ces bons ?

Pour Vincent Mahiat, de L’Orchestre à Pots, les fidéli-bons sont un bon moyen d’inciter les gens à pousser la porte des commerces de produits locaux. "Dans notre cas, non, nous sommes comme une épicerie de village. On y retrouve tout ce dont on a besoin au quotidien, c’est-à-dire des produits basiques, les moins transformés et avec le moins d’intermédiaires possible. Le tout au prix juste. Et ça, peu de gens le savent", remarque-t-il.

Beaucoup d’a priori subsistent en effet. Ce qui explique aussi pourquoi plus de 150 points de vente ont décidé de distribuer ces fidéli-bons. Chez nous, c’est le cas chez Cap Terre et à la ferme bio Bastin à Stavelot, Demain L’Épicerie à Spa, Le Bon Wagon, l’Épicerie des Champs et Unis Verts Paysans à Malmedy, au Comptoir du Loup à Solwaster, Nos Racines à Herve, Vert2Terre à Andrimont et VerviCoop à Verviers.

Une caisse de solidarité

La mise en place d’une caisse de solidarité est aussi prévue. Celle-ci permettra à des clients d’acheter des bons de solidarité à 1 € qui seront destinés à des personnes dans la précarité. Le montant total de la caisse sera doublé par la Région wallonne en juin 2024. "Des contacts ont été pris avec le Relais social urbain, confie Vincent Mahiat. On espère que cela pourra se concrétiser rapidement."