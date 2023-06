Réductions, animations et cadeaux à la braderie de Verviers

"On s’est mis ensemble pour dynamiser la braderie et faire en sorte d’attirer un maximum de monde pour nos commerçants", explique l’échevine du Commerce Cécile Ozer (Les Engagés). En plus des nombreuses ristournes, des animations (châteaux gonflables, jeux géants pour les enfants…) sont prévues durant les quatre jours, place Verte. "L’idée est de créer un lien entre le piétonnier et la rue Crapaurue et de ne pas laisser un espace vide entre les deux", note-t-elle. Un village de brasseurs locaux y sera également monté vendredi, de 16 à 21 heures. Une initiative sympathique qui coïncidera avec la traditionnelle nocturne, jusqu’à 21 heures.

"La Ville a aussi mis un budget pour des chèques à dépenser dans les commerces." Ceux-ci, d’une valeur de 5 € et 25 €, pourront être remportés en faisant tourner la roue de la fortune (présente du jeudi au samedi). D’autres petits et gros lots seront à gagner. Pour tenter sa chance, il faudra avoir reçu un bon suite à un passage chez un commerçant.

Des ambulants feront le déplacement également. "Nous avons veillé à ce que ce soit des commerces de qualité", assure Cécile Ozer. Par conséquent, la circulation sera interdite dans le piétonnier, en Crapaurue et rue de Heusy.

À la rencontre de producteurs samedi

Dans le cadre de son "Samedi des producteurs" et avec le soutien de Shop’in Verviers, l’épicerie vrac, bio et locale L’Orchestre à Pots a invité, le samedi 24 juin de 10 à 16 heures, plusieurs producteurs. Ceux-ci viendront partager leur travail et leur passion (mais aussi faire goûter leurs produits) dans le piétonnier, à l’angle de la rue de l’Harmonie et de la rue Jardon.

Seront présents: la Brasserie de Verviers, Nao – Organic Chocolate, La Vigne Sauvage, le Rucher du Chanteloup, la Siroperie Artisanale d’Aubel et les limonades Capsules (de Liège).

Retrouvez le programme en détail sur le www.shopinverviers.be