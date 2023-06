Le Rotary de Verviers offre de nouveaux abris pour les oisillons au Martinet à Theux

De si petits espaces pour un travail titanesque…, celui notamment de nourrir les oisillons pour leur promettre un bel avenir, voilà ce à quoi est/était confronté le centre CREAVES (Centre de Revalidation des Espèces Animales Vivant à l’État Sauvage) Le Martinet de Theux. L’ASBL, qui accueille en moyenne 2 000 animaux blessés par année, a parfois du mal à déployer ses ailes par manque de moyens. C’est dans ce sens que le Rotary Club de Verviers s’est mis en tête de les aider à travers sa nouvelle commission Environnement (lire ci-contre) en finançant la construction de deux abris à bois entièrement dédiés aux juvéniles, ces bébés oiseaux qui demandent énormément de temps et d’attention. "Cela permet de tout centraliser, le matériel, les oisillons etc. Et on gagne aussi de la place dans les autres locaux, se réjouit Manon Noël, soigneuse animalière. Les juvéniles mangent toutes les heures ou toutes les deux heures et parfois pas tous en même temps. On a à peine fini un nourrissage qu’un autre commence et ainsi de suite". On imagine bien l’importance de l’organisation et de lieux adaptés pour gérer parfois jusqu’à 60 juvéniles lors des périodes intenses, "comme c’est le cas au moins de mi-mai à fin juin où les oisillons qui nous sont confiés sont plus nombreux" en plus de la mission de soigner "tout autre animal sauvage de notre faune. On doit sans cesse améliorer nos infrastructures". pour répondre à ces besoins.