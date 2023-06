La braderie et le village provençal vont réinvestir le centre de Spa

L’ambiance festive et conviviale se fera d’autant plus ressentir le week-end: des animations musicales seront en effet prévues ainsi qu’une chasse aux trésors et des jeux pour les enfants. Dimanche 18 juin, ce sera également le retour du marché des créateurs. Né en 2022 et ayant rencontré un joli succès, celui-ci signera son grand retour de 9 h 30 à 18 heures, sur la place de l’office du tourisme, rue Général Bertrand. "Une trentaine de créateurs et créatrices de la région présenteront leur travail", annonce Shop’in Spa.

Au même moment, place Royale, c’est un véritable village provençal qui s’installera durant quatre jours, après plusieurs années sans être passé par la cité thermale. Une trentaine d’artisans venus tout droit du sud de la France proposeront donc des spécialités de chez eux. Savons, lavande, macarons, fougasses, biscuits, miel, olives et tapenades, saucissons, fromages, produits corses, poterie, nappes ou encore santons typiques pourront être achetés. Il sera également possible de déguster ces produits via des planches concoctées sur la terrasse du Cabanon.