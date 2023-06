Procès d’assises de Shqiprim Avdyli: la thèse du suicide par ingestion médicamenteuse écartée

Les faits s’étaient déroulés le 10 janvier 2019 à Herstal. Fatlinda Bungu (32 ans), l’épouse de l’accusé, avait été retrouvée morte. Son décès était survenu par asphyxie. Shqiprim Avdyli avait prétendu l’avoir retrouvée dans cet état à son retour dans l’habitation qu’ils occupaient rue des Cerisiers à Herstal.

Shqiprim Avdyli évoquait un possible suicide par ingestion médicamenteuse. Des médicaments avaient été retrouvés dans la gorge de la victime lors d’une tentative de réanimation par les services de secours, mais les analyses médicales et l’autopsie avaient révélé une absence d’intoxication médicamenteuse et un décès survenu par asphyxie.

Avis d’expert

L’expert en toxicologie Corinne Charlier a analysé les différents prélèvements réalisés après le décès de la victime. Ces prélèvements de contenu gastrique et de sang n’ont révélé aucune trace de consommation d’alcool, de médicaments psychotropes ou de produits stupéfiants.

Les analyses n’ont révélé que la présence d’une hormone thyroïdienne à des valeurs physiologiques normales, qui correspondent à un fonctionnement normal de la glande thyroïde ou à une absorption d’un médicament (destiné à réguler les problèmes de glande thyroïde) en quantité thérapeutique. Si ce médicament peut servir à un suicide, il faudrait qu’il soit avalé en quantité extrêmement importante.

Or, selon l’expert, les analyses démontrent qu’aucune absorption massive n’a eu lieu. Bien que des blisters de médicaments vides ont été retrouvés à proximité du lit de la victime, seuls deux comprimés ont été retrouvés dans la gorge de la victime

par le médecin du SMUR.

Selon l’expert en toxicologie, aucun élément n’a été trouvé pour expliquer un décès par empoisonnement.

La défense de Shqiprim Avdylib a précisé qu’elle n’évoquera pas la thèse du suicide pour expliquer le décès de Fatlinda Bungu. Mais elle soulève l’hypothèse selon laquelle, lorsque Shqiprim Avdyli a découvert le corps de son épouse, il aurait pu légitimement penser qu’il se trouvait dans une telle situation.

C’est pour cette raison qu’il aurait donné cette information aux services de secours.